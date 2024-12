Nuovo impianto di videosorveglianza per il Comune di Campomarino

CAMPOMARINO. L’amministrazione Comunale di Campomarino annuncia con soddisfazione l’avvio della realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza composto da un numero di circa 20 telecamere di ultimissima generazione che saranno posizionate strategicamente nelle zone più sensibili di tutto il territorio comunale.

La misura, è da considerarsi parte integrante di una strategia complessiva di miglioramento del controllo del territorio, fortemente voluta da questa amministrazione sin dal suo insediamento. Il progetto approvato e finanziato per un importo complessivo di euro 275.032,00 è stato finanziato per una somma di euro 250.000,00 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per i restanti euro 25032,00 dal Comune di Campomarino.

Esso rappresenta quindi un ulteriore ed importante passo in avanti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini e per il patrimonio pubblico e privato.

L’impianto, che sarà operativo nei prossimi mesi, è stato progettato per rispondere in maniera puntuale alle specifiche esigenze del nostro territorio, con tecnologie avanzate che consentiranno un monitoraggio efficace delle aree sensibili.

“Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno nel garantire un ambiente più sicuro per tutti. Ringraziamo il Ministero dell’Interno per il sostegno a questo importante progetto, che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni per la tutela del benessere collettivo.” Queste la parole di grande soddisfazione del Sindaco Norante a margine della consegna del verbale per l’inizio dei lavori.

Il Comune di Campomarino invita i cittadini a continuare a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando situazioni sospette e contribuendo così a rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza.