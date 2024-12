Progetto "Faro": la lotta ai rifiuti tra Vasto, Termoli e le Isole Tremiti

VASTO-TERMOLI. Dalle Isole Tremiti (Foggia) a Punta Aderci a Vasto (Chieti) passando per Termoli: prende forma il progetto 'Faro': dopo l'ok del Comune delle Diomedee, l'amministrazione comunale di Termoli ha aderito all'iniziativa dell'impresa 'Innovation Sea', startup innovativa della città impegnata nello sviluppo e applicazione di soluzioni innovative per la tutela degli ambienti marini e lacustri.

Dunque, aumentano i punti di osservazione per gli interventi nelle emergenze ambientali lungo la costa adriatica.

Il comune di Termoli, con delibera 333, ha approvato il progetto che ha come obiettivo il monitoraggio dei rifiuti in tutto il mare Adriatico in cui, secondo Innovation Sea "si stima siano presenti circa 0,3 milioni di tonnellate di residui, in maggioranza plastiche e pertanto contribuire attivamente alla salute degli ecosistemi acquatici.

L'attività verrà svolta attraverso l'utilizzo di tecnologie per le verifiche quotidiane e anche l'uso di piattaforme già presenti in mare, circa 50, attive nell'alto medio Adriatico, necessarie come basi d'appoggio per l'operatività".

"L'intenzione è quella di tutelare l'ambiente marino - dichiara l'Assessore all'ambiente Silvana Ciciola - e cercare di ridurre la quantità di rifiuti in mare attivando questo monitoraggio continuo".

"Vogliamo portare avanti il progetto Faro per la pulizia dell'Adriatico - concludono da Innovation Sea -. (FONTE ANSA).