Senza dimora, raddoppiate nel 2024 le richieste di ricovero all'Isola Felice della Misericordia

TERMOLI. La nostra città, per diversi motivi, è tra le mete di chi per bisogno o scelta di vita, vive senza fissa dimora.

Un quadro che emerge dai rapporti degli ultimi anni e che ha visto la massima evidenza con la tragedia di Pozzo Dolce.

Per questo, si rende necessario garantire riparo per quanto possibile a chi non ha un tetto, estendendo per altri 24 mesi il progetto "Isola Felice", che attraverso la Misericordia di Termoli, con un apposito modus operandi, mette a disposizione posti letto, che vengono fruiti soprattutto nelle stagioni più fredde.

Il Comune di Termoli nel rispetto del principio enunciato nella legge Quadro 328/2000 riguardante la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione del disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, ha inteso potenziare gli interventi a contrasto della povertà, anche attraverso organismi non lucrativi di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato.

Servizio di accoglienza che risponde ai bisogni immediati, urgenti e a breve termine dei soggetti senza fissa dimora.

Le attività svolte dalla Confraternita di Misericordia di Termoli hanno rilevanza sul territorio e che il Comune di Termoli ha sempre valutato positivamente la gestione del Progetto “Isola Felice”.

Per questo, ora si intende dare continuità alla collaborazione consolidata negli anni sostenendo la predetta forma di accoglienza che la Confraternita è in grado di garantire, in considerazione della acclarata esperienza e specificità per la realizzazione di interventi di accoglienza in regime di emergenza/urgenza disposti dai Servizi Sociali del dell’Ente.

Il servizio è rivolto all’accoglienza di cittadini maggiorenni, italiani ed extracomunitari indigenti e senza fissa dimora, di sesso maschile e laddove emerga esigenza nel territorio del Comune di Termoli, anche soggetti di sesso femminile, garantendone l’ospitalità presso camere separate.

Le richieste di ricovero presso la Misericordia nel corso del 2024, in virtù dell’aumento della popolazione in stato di povertà sono raddoppiate ed è necessario garantire appropriata e mirata gestione delle eventuali emergenze, valorizzando e rafforzando e implementando gli interventi della rete locale, già operante nelle passate annualità in occasione di interventi di emergenza in tutela delle persone senza fissa dimora stanziate o transitanti sul territorio comunale.