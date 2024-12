"Locale cercasi" a Difesa Grande per riaprire da gennaio il centro sociale per anziani

TERMOLI. Sulla riapertura del centro sociale per anziani a Difesa Grande l’amministrazione Balice si era espressa anche in Consiglio comunale – rispondendo a un atto della minoranza - rendendo nota l’intenzione di istituirlo dal mese di gennaio 2025.

«Volontà spinta dall’esperienza vissuta nei Centri anziani già esistenti in altri quartieri del territorio comunale che si configurano come strumento di contrasto alla solitudine, isolamento ed esclusione sociale, rappresentando un luogo di incontro, di vita, di relazione, di riunione, di formazione e di informazione; Evidenziato che il quartiere periferico di Difesa Grande risulta carente di una struttura simile di aggregazione, di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuova la presenza attiva ed autonoma», oltre all’esperienza che negli anni precedenti c’era già stata proprio a Difesa Grande.

Per questo, è stato diramato un avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di un immobile da destinare allo scopo.

L’immobile dovrà essere immediatamente disponibile; collocazione a piano terra con accesso indipendente ad uso commerciale; superficie complessiva catastale di almeno 100 metri quadri; ampia sala per effettuare le attività comunitarie; rispetto dei criteri di accessibilità, adattabilità e vivibilità dell’edificio e delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche; area pertinenziale; certificazione o segnalazione certificata di agibilità e conformità degli impianti alle vigenti normative in tema di sicurezza; canone annuo di locazione non dovrà essere superiore a 16.200 euro oltre spese condominiali annue.

La manifestazione d’interesse dovrà essere comunicata entro e non oltre il 23 dicembre prossimo, alle ore 12.