Il messaggio dei "vecchi" sindaci al vescovo Palumbo, tra ringraziamenti e preoccupazione

TERMOLI-TRIVENTO. Dopo la nota di “apprensione” pubblicata dalla diocesi di Trivento nel giorno dell’annuncio della nomina di monsignor Claudio Palumbo a vescovo di Termoli-Larino, presa di posizione dei sindaci.

«Tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla Diocesi di Trivento esprimono le più sentite congratulazioni a monsignor Claudio Palumbo per la sua nomina a vescovo della diocesi di Termoli–Larino.

A monsignor Claudio Palumbo vanno i ringraziamenti per il servizio pastorale reso presso la nostra prestigiosa e antica Diocesi dalla data della sua nomina, il 5 giugno 2017, e i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa sua nuova esperienza pastorale.

Non possiamo negare la preoccupazione per il vuoto che lascia nella nostra Diocesi e auspichiamo che essa possa avere al più presto una nuova guida per continuare a dare speranza a un territorio già ampiamente penalizzato a causa del fenomeno dello spopolamento, causato da una ormai ultra decennale crisi occupazionale e da una grave carenza dei servizi fondamentali, dalla sanità, alle infrastrutture, ai trasporti.

La necessità di avere da subito una guida per le comunità della Diocesi costituirebbe anche un segnale di speranza per il nostro territorio, per i nostri fedeli, per i nostri giovani e per i tanti nostri concittadini che soffrono.

Ci auguriamo che presto la nostra prestigiosa Diocesi abbia una nuova guida spirituale, autorevole, saggia, che possa accompagnarci e guidarci nel cammino della fede e dei valori cristiani per affrontare le sfide alle quali quotidianamente il nostro territorio, caratterizzato da aree interne, ci pone davanti».