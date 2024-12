Sanità: pochi medici giovani, tornano in corsia i pensionati per Ortopedia

TERMOLI. La Sanità pubblica molisana, evidentemente poco attrattiva anche per i camici bianchi più giovani, continua ad essere costretta a rivolgersi anche ai medici in pensione per colmare almeno in parte la carenza degli organici negli ospedali regionali.

Tra gli ultimi episodi in ordine di tempo, la ricerca di otto specialisti in Ortopedia e Traumatologia a cui conferire altrettanti incarichi libero-professionali fino al prossimo 31 dicembre.

All'avviso per soli titoli emanato dall'Azienda sanitaria regionale, aperto anche ai medici in attività, hanno risposto in cinque. (Ansa).