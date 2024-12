«Quale sicurezza sul Ponte dello Sceriffo?»

PALATA-GUGLIONESI. La situazione di sicurezza e viabilità lungo la Strada Statale 647 continua a destare preoccupazione, con evidenti disagi per i cittadini, pendolari e lavoratori della zona. Nonostante le promesse di intervento da parte delle istituzioni, alcuni nodi cruciali, come il rispetto dei divieti di transito sul ponte dello Sceriffo e il miglioramento delle fermate degli autobus, rimangono irrisolti, alimentando la frustrazione dei residenti e l'inefficacia delle soluzioni finora proposte.

«Mentre divampa la polemica sulla sicurezza a riguardo le fermate lungo la Strada Statale 647, che da anni risultano non a norma, sul ponte dello sceriffo, nonostante il divieto agli autoarticolati superiori alle 7 tonnellate, grossi camion continuano ad attraversarlo indisturbatamente nel totale disinteresse delle istituzioni preposte e forze dell’ordine- afferma Palata Ribelle- Ricordiamo che il divieto di transito del ponte dello sceriffo comporta per centinaia di lavoratori e studenti pendolari a percorsi alternativi tortuosi e alla cessazione della fermata Bivio Palata/Larino per gli autobus della tratta Termoli/Campobasso andata e ritorno…..

L’assessore Marone lo scorso anno (28 ottobre 2023) presso la sala comunale di Palata ha affermato che il tutto si sarebbe risolto entro la prima di Natale 2023…. È passato un anno, i disagi sono aumentati».