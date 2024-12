Prezzario regionale, Ance Molise contro i tempi stretti: "Impossibile lavorare in pochi giorni"

CAMPOBASSO. L’Ance Molise con una nota a firma del presidente Corrado Di Niro inoltrata questa mattina alla Regione Molise, esprime tutto il suo disappunto sul metodo frettoloso che quest’ultima intende seguire per giungere all’approvazione del nuovo prezzario regionale.

In particolare, l’associazione di rappresentanza dell’edilizia in Molise, che più volte in passato ha reclamato la costituzione di apposita commissione che si occupasse per tempo dell’aggiornamento del listino, stigmatizza la nota pervenuta dalla Regione qualche giorno fa, in cui viene richiesto di fornire dati e informazioni utili per la predisposizione del prezzario 2025 in appena 9 giorni, tra l’altro da discutere e condividere in una data semifestiva, collocata nel bel mezzo delle imminenti ricorrenze.

L’Ance Molise, non immemore dell’esperienza del recente passato culminata con l’impugnazione del prezzario al TAR, ha chiesto un differimento di almeno 90 giorni della tempistica prospettata e la costituzione di una commissione per svolgere con i tempi giusti un lavoro impegnativo e minuzioso, fatto di analisi, giustificazioni ed elementi di supporto, non elaborabili in un tempo così irrisorio.

“Il prezzario è uno strumento di importanza cruciale per il settore, per la filiera e per tutta l’economia ragionale perché da esso dipende la remunerazione delle imprese e non è possibile in pochi giorni e durante le festività natalizie arrecare un apporto che richiede una massiccia mole di lavoro; questo modo di fare non ci piace perché ha il sapore di una presa in giro” commenta il presidente Corrado Di Niro.