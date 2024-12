Persone scomparse e progetto Aurora: tecnologia e solidarietà per la sicurezza dei fragili

TERMOLI. Oggi, 12 dicembre, ricorre la “giornata dedicata alle persone scomparse”, che coincide con il giorno della scomparsa di una giovane moglie e madre mai ritrovata.

Istituita nel 2019, rappresenta un momento di riflessione e solidarietà e soprattutto di sostegno alle famiglie che vivono il dramma dell'assenza, spesso carica di tante incognite e interrogativi, dei propri cari.

Quasi 12mila in Italia, secondo i dati del Viminale riferiti solo ai primi 6 mesi del 2024, le denunce di scomparsa registrate, con oltre 5mila casi che al 30 giugno risultavano irrisolti. Nel nostro Paese scompaiono dunque in media circa 64 persone al giorno, un fenomeno terribile, che merita di sicuro maggiore sensibilizzazione e non risparmia affatto - complice pure l'attuale sistema sociale - il nostro piccolo Molise, come ricordato da recenti fatti di cronaca.

In un simile contesto, diviene sempre più fondamentale il supporto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale nelle attività di ricerca, che per avere speranza di successo devono essere innanzitutto tempestive.

Il Progetto Aurora (auroramedicalcare.it), a sostegno degli anziani e dei più fragili, grazie al suo braccialetto dotato di sistema gps e collegato h24 a una centrale di operatori opportunamente formati, garantisce la tutela soprattutto dei soggetti più a rischio, individui che in molti casi vivono lontano dai propri cari nelle aree interne della regione.

Per tale motivo, Aurora - che ha sede presso il Centro servizi Il Quadrifoglio di Campobasso - invita pubblicamente i sindaci molisani a coinvolgere le proprie comunità in progetti pilota per testare gratuitamente i dispositivi e il servizio. Un'iniziativa tesa ad aiutare nell'immediato chi ne ha bisogno, a sensibilizzare sul tema l'opinione pubblica e a spingere le istituzioni locali e nazionali ad investire di più su programmi a tutela delle persone sole e in difficoltà.