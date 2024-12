Interventi diffusi sul territorio, dal centro alle periferie: l'importanza della manutenzione

TERMOLI. Via America, via Giappone, via Oliviero, via Cesare Battisti, via Ancona, via degli Abeti.

Sono solo alcune delle decine di interventi di manutenzione, piccola e grande, che ha caratterizzato gli ultimi giorni nella città di Termoli. Il settore Lavori pubblici chiamato a risolvere disagi di entità differente, guardando sempre anche al decoro, quando si tratta di ripristinare il buono stato degli arredi, ma anche garantendo la funzionalità come scivoli per disabili e marciapiedi, i cui cordoli spesso vengono "frantumati" dagli impatti delle automobili.

A proposito, anche i danni causati dall'incidente dell'autobus Sati di un mesetto fa sono ancora di riparare, al parchetto della Madonna delle Grazie. Operai del Comune impegnati tanto in centro quanto in periferia, con la pulizia delle griglie, ad esempio, sempre invocate dai residenti, che vorrebbero non subire disagi durante le ondate di maltempo. In sistemazione anche l'area dell'anfiteatro di Difesa Grande. Si chiamano "interventi minori", ma proprio queste azioni diffuse restituiscono gradualmente l'utilità di varie opere. In particolare, su via Giappone, l'intervento ha permesso di recuperare proprio il passaggio pedonale a lato strada.

