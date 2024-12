«Il reparto di Diabetologia di Termoli continua a vivere una situazione difficile»

TERMOLI. Il reparto di Diabetologia di Termoli continua a vivere una situazione difficile, tra mancanza di risorse che non permette un'adeguata organizzazione, quadro critico che pesa sui pazienti. Da anni, il centro è percepito come in secondo piano rispetto a quello di Campobasso, una disparità che ha portato molti a sentirsi come pazienti di “serie B”.

Il direttivo dell’Associazione Diabetici basso Molise riconosce gli sforzi che l’Asrem sta compiendo per reclutare nuovi medici diabetologi e per garantire loro tutti gli strumenti necessari per svolgere appieno il proprio lavoro. Tra questi rientra anche il progetto – annunciato da anni – di una nuova sede per la diabetologia presso il vecchio ospedale di Termoli. Una struttura che potrebbe finalmente ospitare un team multidisciplinare composto da diabetologi, cardiologi, oculisti e altri specialisti. Questo sarebbe un passaggio fondamentale per migliorare l’assistenza ai pazienti del Basso Molise e delle regioni limitrofe, garantendo cure più integrate ed efficaci.

Nonostante queste prospettive, oggi i pazienti vivono un momento di particolare disagio. Durante un recente controllo trimestrale, è emerso che le forniture essenziali per i microinfusori – come sensori, cannule e serbatoi per insulina – verranno suddivise tra Termoli e Campobasso in quantità ridotte, insufficienti a coprire i bisogni di tutti. Questa situazione sta generando ansia e incertezza tra chi dipende da questi dispositivi per gestire la propria salute. “Ci auguriamo che questa carenza sia temporanea e che a gennaio tutto venga risolto, ma siamo stanchi e al limite: è una situazione inaccettabile che mette a rischio la vita di molte persone”, dichiara un paziente.

La situazione è critica anche per chi vive condizioni particolari, come il diabete gestazionale. Diverse pazienti lamentano l’impossibilità di prenotare visite in tempi utili, trovandosi spesso costrette a ricorrere a soluzioni private a pagamento per poter ricevere le cure necessarie. Questa difficoltà non solo penalizza economicamente le famiglie, ma rischia di compromettere la salute sia delle madri che dei nascituri.

A tutto questo si aggiunge un altro problema segnalato dai pazienti: la mancanza di empatia da parte di alcune infermiere, un aspetto che rende ancora più difficile affrontare una condizione già complessa come quella del diabete. La relazione umana è fondamentale nel percorso di cura, e l’assenza di comprensione e ascolto crea ulteriori tensioni e senso di abbandono tra i pazienti.

L’Adbm, pur consapevole degli sforzi in corso, sollecita soluzioni rapide e concrete. Garantire forniture adeguate, migliorare l’accesso alle visite per tutte le categorie di pazienti, creare un centro multidisciplinare e rafforzare l’accoglienza umana nel reparto sono passi imprescindibili per offrire ai pazienti l’assistenza che meritano.