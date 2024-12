Chiusura via Cesare Battisti: lavori di asfaltatura e nuova segnaletica

TERMOLI. In base all’ordinanza n. 399 del 12 dicembre 2024, si comunica che lunedì 16 dicembre, dalle ore 6 alle ore 8, Via Cesare Battisti sarà interdetta al traffico per interventi di asfaltatura e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Sarà inoltre in vigore un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dello stesso giorno, con conseguente sospensione della circolazione veicolare e l’imposizione di una direzione obbligatoria a destra o a sinistra per i veicoli in transito nelle zone limitrofe.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare i propri spostamenti di conseguenza.