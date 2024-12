"Territori e sviluppo sostenibile 2024", focus sul Molise

MOLISE. Il Rapporto “I territori e lo sviluppo sostenibile 2024”, presentato oggi dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), offre un'analisi approfondita sullo stato di avanzamento del Molise rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il rapporto, giunto alla sua quinta edizione, esamina il posizionamento della regione rispetto a circa 100 indicatori statistici, coprendo tematiche di grande rilevanza per le politiche territoriali, come decarbonizzazione dei trasporti, dissesto idrogeologico, rigenerazione urbana, qualità dell'aria e politiche abitative.

Miglioramenti e Sostenibilità

Tra il 2010 e il 2023, il Molise ha registrato alcuni miglioramenti, in particolare nel settore delle imprese, innovazione e infrastrutture (Goal 9). La regione ha visto un aumento del PIL investito in ricerca, che ha raggiunto lo 0,9% nel 2021, e una significativa crescita nella copertura della rete internet ultraveloce (+81,5% dal 2018). Tuttavia, nonostante questi progressi, si osservano anche segnali di stagnazione e persino di peggioramento in vari ambiti.

Criticità Emerse

Il Rapporto evidenzia anche criticità preoccupanti in diversi settori. La povertà (Goal 1) è aumentata, con un tasso di povertà assoluta che ha raggiunto il 12,8% nel 2023. Inoltre, l'istruzione (Goal 4) presenta segnali negativi, con un aumento delle competenze non adeguate in lettura e matematica tra gli studenti. La situazione relativa a servizi come acqua pulita e igiene (Goal 6) è peggiorata, con un incremento della dispersione idrica (+6,7% tra il 2012 e il 2022).

Anche il settore del lavoro e della crescita economica (Goal 8) ha mostrato segnali di difficoltà, con un aumento del part-time involontario (+2,5%) e dei lavoratori irregolari (+0,3%) tra il 2010 e il 2021. Le disuguaglianze (Goal 10) sono cresciute, con un aumento dell’emigrazione ospedaliera e un indice di dipendenza strutturale in crescita. Inoltre, la vita sulla terra (Goal 15) continua a peggiorare con l’aumento della copertura del suolo (+2,7% tra il 2012 e il 2022).

La Situazione delle Province

L'analisi delle province molisane, Campobasso e Isernia, rivela che entrambe presentano valori inferiori alla media nazionale in molteplici obiettivi, tra cui parità di genere (Goal 5), acqua pulita (Goal 6), lavoro e crescita economica (Goal 8), e disuguaglianze (Goal 10). Tuttavia, entrambe le province hanno valori superiori alla media nazionale in ambiti come l'energia (Goal 7) e la vita sulla terra (Goal 15).

Obiettivi Raggiungibili entro il 2030

Il Rapporto sottolinea che, se i trend attuali dovessero persistere, il Molise riuscirà a raggiungere solo il 21% degli obiettivi quantitativi entro il 2030, mentre l'11% potrebbe registrare progressi moderati. Il 68% degli obiettivi, invece, rischia di non essere raggiunto a causa di progressi insufficienti o di un allontanamento dagli obiettivi stessi.

In particolare, gli obiettivi raggiungibili includono la copertura della rete ultraveloce, l’uscita dal sistema di istruzione e formazione, e la diminuzione degli incidenti stradali. Tuttavia, per molti obiettivi cruciali, come la riduzione dei malattie non trasmissibili e l’aumento dell'energia rinnovabile, il Molise rischia di allontanarsi dagli standard prefissati.

Conclusioni

Il Rapporto ASviS 2024 offre uno spunto importante per una riflessione sullo sviluppo sostenibile del Molise, evidenziando sia i progressi in alcune aree, come l'innovazione e le infrastrutture, sia le difficoltà persistenti in altri ambiti cruciali per il benessere della popolazione e la tutela dell'ambiente. La regione si trova di fronte alla necessità di rafforzare le politiche sociali ed economiche, puntando su un modello di sviluppo sostenibile che risponda alle sfide globali e locali.