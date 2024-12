Nuova illuminazione pubblica in via degli Abeti, si completa l'intervento di riqualificazione

TERMOLI. Fermata in sicurezza del trasporto urbano, marciapiedi, nuovo asfalto e segnaletica. Ora, in via degli Abeti, completato anche l'ultimo segmento, quello dell'arretramento rispetto alla sede stradale dei lampioni e la messa a dimora della nuova pubblica illuminazione, intervento che è stato finalizzato nelle ultime ore.

In questo modo, anche la viabilità risulta essere più confortevole guadagnandone l'allargamento e con la lampada così posizionata che permette di irradiare la strada con una maggiore ampiezza.

Ripresi i lavori in via degli Abeti, dove si sta completando l'intervento che ha già visto la realizzazione dei marciapiedi e la messa in sicurezza delle fermate del servizio di trasporto pubblico.

Il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza ha riguardato il tratto tra la rotatoria di via dei Castagni e l'innesto con via dei Ciliegi, poco prima del ponte che sovrasta l'A14.

Opera ritenuta essenziale per riqualificare e in un certo senso urbanizzare una strada che rappresenta un tratto fondamentale di collegamento tra il quartiere di Difesa Grande e la parte sud dell’abitato di Termoli.

Opera avviata a cavallo delle due amministrazioni comunali, una l'ha iniziata e l'altra l'ha ultimata