Care leavers e spettro autistico, servizi in sperimentazione dell'ambito sociale di zona

TERMOLI. Tra i progetti attivati dall’Ambito sociale territoriale di zona di Termoli spiccano quelli del Care leavers e dello spettro autistico. Nella relazione del coordinatore Antonio Russo, si spiega che nel primo caso «La sperimentazione ha come protagonisti i ragazzi e le ragazze che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare.

L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele. La sperimentazione coinvolge quindi i Care leavers in grado di intraprendere un percorso di autonomia, che potranno quindi beneficiare di un progetto strutturato di accompagnamento verso l'età adulta. Il progetto per l'autonomia descrive l'attività attraverso la quale i bisogni e le attese del ragazzo vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità. Il progetto ha durata triennale e accompagna i beneficiari fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

I ragazzi e le ragazze vengono accompagnati per realizzare i propri percorsi che possono essere orientati al completamento degli studi secondari superiori o la formazione universitaria, alla formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro. Nell’annualità 2024 l’ATS ha garantito la sperimentazione a n. 2 ragazzi relativi al Progetto Care Leavers Annualità 2019 e n. 2 ragazzi relativi al Progetto Care Leavers Annualità 2020. Nel corso dell’anno 2024 un beneficiario ha terminato il programma CL 2019 ed è stato inserito un nuovo beneficiario nel programma CL 2020. Attualmente i beneficiari totali presenti nella sperimentazione sono 3.

Interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico: la Regione Molise ha programmato gli interventi a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità con Deliberazione di Giunta Regionale n. 371 del 30/11/2023 in attuazione del Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 con il quale sono stati definiti finalità e criteri per l’utilizzo del suddetto Fondo. Si tratta di attivazione di voucher assegnati agli aventi diritto per interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’istituto superiore di sanità (terapia psico-educativa, terapie Aba, Doman, interventi cognitivi comportamentale, educativo/abilitativo, interventi educativi e di integrazione sociale, ecc...) e per servizi di assistenza educativa finalizzati a percorsi di socializzazione (ad esempio centri estivi, campus sportivi o ricreativi, centri invernali, ecc.) fino ai 21 anni di età.

L’Ats di Termoli nel 2024 ha raggiunto l’obiettivo in quanto ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per il progetto in parola e alla pubblicazione della graduatoria degli idonei beneficiari riconoscendo un contributo economico (voucher) per ognuno dei numeri 59 utenti beneficiari.