«L’Azione Cattolica è una “palestra diffusa” presente in tante parrocchie»

TERMOLI-LARINO. «Papa Francesco ha raccontato l’Azione Cattolica rimandando a tutti una splendida immagine: “l’Azione Cattolica è palestra di sinodalità”. Ripartiamo da questa immagine per scoprire che anche l’annuale esperienza dell’adesione è parte di questa palestra.» Come ogni anno all’inizio del nuovo anno pastorale in Azione Cattolica rinnoviamo il nostro “SI” al cammino di fede cristiana, ai “SI” di una fede generativa.

Domenica 1° dicembre 2024 (1^ domenica di Avvento) presso la Parrocchia del Monte Carmelo a Termoli abbiamo vissuto un bel momento di gioia, di condivisione, di fraternità e di partecipazione numerosa alla Festa dell’Adesione diocesana, con la consegna dei segni dell’adesione. Erano presenti i Presidenti, Responsabili associativi e diversi aderenti accompagnati dagli assistenti parrocchiali e diocesi, provenienti dalle associazioni parrocchiali e/o territoriali presenti nella Diocesi di Termoli-Larino. La celebrazione dell’adesione è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca ed è intervenuto Leonardo Di Battista Delegato Regionale Abruzzo-Molise proveniente dalla diocesi di Teramo-Atri.

L’Azione Cattolica è una “palestra diffusa” presente in tante parrocchie, un’opportunità di allenamento dove centinaia di migliaia di ragazzi, giovani ed adulti si allenano quotidianamente a dire “SI”, come Piergiorgio Frassati “campione nella vita” e prossimo Santo, amante delle montagne, sapeva bene quanto quel “verso l’alto” fosse un allenamento per “vivere e non vivacchiare”. Il nostro “SI”: «SI, anche noi vogliamo camminare insieme con Gesù; SI anche noi vogliamo portare agli altri Gesù.

Dai piccoli grandi sì, l’Azione Cattolica ci allena a tanti altri sì; SI, alla Vita, in tutti i suoi terreni a volte sconnessi. Dono da accogliere e ridonare; Sì, al tempo che viviamo perché nel “qui ed ora” il Signore ha piantato il “bene” da scoprire e moltiplicare; Sì, al camminare insieme fatto di passi quotidiani e straordinari, fino a scoprirsi non solo amici, ma fratelli donati e compagni di viaggio; SI, alla Chiesa che da Madre non manca di indicarci Gesù Cristo da seguire; SI, alla nostra Comunità parrocchiale come famiglia e al nostro fratello come “prossimo” da incontrare; SI, all’impegno personale, offrendo tempo, competenze ed energie nel servizio, certi che esso nasconde meraviglie, educa al dono e dà Gioia; SI, al coraggio d’invitare, coinvolgere e regalare ad altri l’opportunità di camminare con noi; SI… è ora!

Un sì generativo come la tessitura fraterna e comunitaria che sperimentiamo a livello ecclesiale e che si dilata continuamente alla vita sociale, offrendo percorsi di formazione e di impegno per il bene di ogni persona. A questo momento diocesano seguirà l’adesione in ogni associazione parrocchiale dove i ragazzi, giovani ed adulti aderenti diranno il loro “SI”, Ricordo che tutti insieme pronunceremo il nostro “SI” in una data speciale: l’8 dicembre, in cui diventeranno eco di un “SI” straordinariamente contagioso, quello di Maria. Ci vediamo al prossimo appuntamento e… “Prendi il largo” con noi… rinnova o vivi per la prima volta la Gioia del tuo Sì all’Azione Cattolica!»

