Dopo due anni e mezzo verso il traguardo la scelta del nuovo primario di Ortopedia

TERMOLI. Due anni e mezzo per chiudere un bando per primariato, quello che sta giungendo, finalmente, al traguardo all'ospedale San Timoteo.

Riguarda il reparto di Ortopedia e Traumatologia, col concorso bandito niente meno che nel gennaio 2022, per l’incarico quinquennale. Quattro coloro che hanno risposto al bando.

Le 4 istanze di partecipazione sono pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando, data prevista il 02/05/2022; non tutti i partecipanti sono risultati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, poiché si ponevano limiti di età: “non essere in condizioni di trattamento pensionistico (65 anni) tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e avere superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio”. Ragion per cui è stato escluso dalla procedura uno dei 4.

Ammessi come candidati all'incarico i medici Marco Sperti, Marcello Mazzotta, Giuseppe Gagliardi.

Nel frattempo, l’Asrem ha anche provveduto a formalizzare la composizione della commissione, che vedrà titolari i medici Bruno Gaetano (Ospedale multizonale di Caserta), Luigi Matera (San Pio Benevento), Enzo Bianchi (Isernia). Supplenti saranno Romano Gaetano (Cardarelli di Napoli), Pietro Dalla Vedova (Frosinone) e Antonio Macchiarola (Foggia). Funzionario verbalizzante sarà la dottoressa Concetta Spinelli.