«Invalidità e burocrazia: binomio da scindere», il racconto di una odissea personale

TERMOLI. Lui è abituato sempre a metterci la firma e il volto. Nei commenti ai nostri articoli e nei contributi che sovente ci invia.

Parliamo di Stefano Fioretti, tecnico informatico.

In evidenza quello che secondo lui è un binomio da scindere, ossia invalidità e burocrazia, attraverso il racconto, la narrazione dettagliata di quella che appare come una odissea vera e propria, ovviamente vissuta personalmente.

«Invalidità e burocrazia: binomio da scindere. Speriamo nella riforma che dovrebbe arrivare a breve.

Quanto segue è una estrema sintesi tanto della storia che mi riguarda quanto della possibile trattazione riguardante le disabilità e le invalidità con tutto ciò che comportano a livello umano, gestionale e burocratico.

In premessa dico che alcune cose dovrebbero costituire priorità per l'INPS in termini di fasi da migliorare:

- dialogo e scambi documentali all'interno, tra uffici e livelli;

- comunicazione più semplice e dettagliata con il pubblico, piuttosto che atti e letterine standard e gelidi;

- valutazioni e controlli più mirati e magari con incroci di dati efficaci, invece che presumere che ogni cittadino sia un truffatore.

La cosa importante da dire è quanto sia fondamentale l'Inps. Uno come me e tanti altri senza l'istituto sarebbe finito. Solo, senza più la possibilità di lavorare e senza mezzi finanziari per via dello svolgimento di una vita oggettivamente assai complicata: tutto diviene proibitivo. Il primo evento invalidante molto grave, l'ictus emorragico intervenuto nel 2018, si è manifestato nel momento in cui il lavoro che svolgevo autonomamente con partita Iva era in chiara crescita e nonostante L'Italia non sia terreno agevole per le piccolissime imprese quell'andamento mi avrebbe sicuramente riservato un futuro diverso da quello che invece la matita del destino ha disegnato e ora sta colorando con fosche tinte.

Purtroppo alla fine del 2021 un lungo intervento a cuore aperto, eseguito proprio il 13 dicembre e funestato da complicazioni notevoli, di fatto annullò quasi tutto quanto recuperato in quei tre anni con fatica, lavoro e sacrifici inenarrabili. Da braccio sinistro e relativa mano mai segni di vita in assoluto. L'intervento lasciò chiaramente in eredità tutte le patologie, le conseguenze e le debolezze normali ed inevitabili per specificità l'Inps, dunque.

Nei primi tre anni le occasioni delle visite di verifica periodica della mia invalidità furono all'insegna delle risapute miserie: diffidenza, sospetto e erosione, appena possibile, della percentuale di invalidità, in modo da risparmiare denari. Sulla pelle d'un invalido vero, mica i falsi ciechi, sordomuti e storpi che truffano montagne di euro.

Dopo l'intervento al cuore l'istituto ha in parte allentato alla presa, verbalizzando la totale e permanente inabilità al lavoro (ero tecnico informatico ed esperto in fiscalità e bilanci) non solo per via delle gravi menomazioni motorie ma soprattutto per l'instabilità cerebrale deflagrata proprio in quei mesi e tuttora in fase di aggravamento al punto che mezz'ora davanti ad un personal computer mi manda in tilt il cervello con sintomi del tutto simili alla sera dell'ictus. Appena meglio va usando dispositivi come smartphone e tablet, ma solo a bassissima intensità. In parole miserabili: impossibile immaginare di lavorare per trarne un reddito lontanamente sufficiente.

Veniamo al fatto che in questi giorni mi ha portato a saltare di rabbia, cosa che nel mio stato può essere mortale, letteralmente.

Lo scorso 16 ottobre l'Istituto mi ha recapitato via Pec una comunicazione con la quale mi informava che inviando telematicamente a mezzo spid, dal sito dell'Inps stessa, i documenti sanitari intervenuti dopo il precedente accertamento dell'invalidità (già 100%, attenzione) entro 40 giorni avremmo evitata la convocazione a visita, se di per sé sufficienti alla diagnosi. Cosa quest'ultima per me importante, giacché viaggiare in auto mi provoca malori, vertigini e ogni 4-5 km costringo il guidatore a fare sosta.

Ben prima del termine ho inviata la documentazione tramite la apposita funzione del portale. Si tratta dei referti, per nulla benevoli, di diverse visite specialistiche ed esami strumentali, fino all'ultimo per mano dall'ortopedico, purtroppo altrettanto duro. Neurologo, psichiatra, fisiatra, Tac, Eco doppler e risonanze. Tutto ahimè attesta il consolidamento dei problemi e della inabilità. La verità è che sono un rottame. Pazienza e coraggio.

D'altra parte dopo un ictus il recupero è possibile entro al massimo due anni, dopo di che tutto si cristallizza e si può lavorare solo per alleviare dolori e spasticità di superficie.

Ero tranquillo. Ma l'undici dicembre una mail alle sei e 45 del mattino e un sms un'ora dopo mi hanno annunciato la convocazione a visita. Senza nessuna motivazione, senza elementi o precisazioni. Ma la cosa che mi fa imbestialire è che chiedono a me anche di esibire il precedente verbale da loro stessi emesso!

Ora domando: per una persona nelle condizioni descritte, tenendo conto che ho omesso molte altre cose, già dichiarata inabile al lavoro al 100% in modo permanente, con invalidità al 100% ma revisionabile, (chissà mai un Miracolo, no?) che documenta altri accidenti alcuni dei quali pesanti, con la prospettiva di non riuscire più a brevissimo ad alzarsi dalla carrozzina che ormai in casa è imprescindibile , che riesce sì ad alzarsi ancora ma tutto storto e costretto a fare un po' di passi con un bastone tripode per aiutare quel cuore per il quale la sedentarietà sarebbe assassina, cosa diavolo c'è da verificare?

Ma soprattutto: perché a Campobasso e non qui in città? In diversi vengono visitati in Asrem Termoli, perché in questo caso, molto precario, no?

Il sospetto che ad incidere siano alcuni fattori: a) non avere i classici santi in paradiso o una spintarella, b) arrivare da Termoli al capoluogo e, cosa gravissima, c) non essere originario del Molise, d) è potente e per nulla peregrino.

Perché il Molise, piaccia o no ascoltarlo, è come un unico paesino da 1000-1500 abitanti, fatto di clan, pettegolezzi, bugie alle spalle e segreti ipocriti.

Io sono fortunato: ho mezzi e studi sufficienti a difendermi. E chi non li ha?

Note finali:

1) attenzione al famoso Accompagnamento (che non ho ovviamente): se non se ne ottiene l'attribuzione non si perde solo la spettanza della relativa indennità ma anche la possibilità di partecipare ad importanti bandi e fruire di altre opportunità.

2) l'Assegno di inclusione: la versione meloniana del reddito di cittadinanza in alcun modo guarda, come sbandierato in campagna elettorale, alla reale occupabilità delle persone. Perché non legare il sussidio alla percentuale di inabilità al lavoro stabilita dai verbali dell'INPS piuttosto che alla fredda percentuale di invalidità? Sì perché sono due parametri distinti. Unico vero miglioramento è la maggiore attenzione ed i controlli più accurati in fase di concessione. Cosa non da poco.

Riguardo me, quando infine un sasso distinguerà l'ossa mie dalle infinite che Morte semina in terra e in mare troverò pace.

O no? Non mi si dica che anche l'autopsia dovrà stabilire una percentuale di invalidità post mortem.

Buone Feste a tutti».