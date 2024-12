Manes respinge i rilievi di minoranza e i consiglieri: “Bandi non solo inadatti, pure illegittimi"

MONTECILFONE. Il sindaco Giorgio Manes rispedisce al mittente, ossia all’opposizione consiliare, i rilievi sui bandi per l’assistenza sociale, ma la minoranza rincara la dose.

Nel riscontro all’interpellanza del 9 dicembre scorso, presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Hora Jone”, Candida Stellato, Enrico Manes ed Enrico Cingolani, il primo cittadino replica «Rilevando che la stessa, allo stato, espone criticità prive di fondamento. Comunque, sarà cura di questo Ente adottare tutte la misure necessarie per garantire legittimità ed efficacia dei relativi bandi ad esclusiva tutela ed interesse della nostra comunità e più in generale bene comune».

Tuttavia, l’opposizione consiliare di Montecilfone, guidata dalla Candida Stellato (prima firmataria), insieme ai consiglieri Enrico Manes ed Enrico Cingolani, reagisce con fermezza alla risposta del sindaco in merito ai bandi per l’assistenza agli alunni con disabilità. La risposta del Sindaco è stata giudicata "evasiva, inadeguata e insufficiente". «Non possiamo accettare che un tema così cruciale venga trattato con superficialità. I diritti dei nostri bambini e ragazzi con disabilità non sono materia di compromesso - ha dichiarato Candida Stellato - la risposta del Sindaco non ha affrontato le evidenti irregolarità nei bandi e non ha dato alcuna spiegazione sui punti sollevati. Non ci fermeremo qui».

Le gravissime lacune riscontrate riguardano:

1. Requisiti inesistenti e incongruenti: I bandi non prevedono alcun titolo di studio specifico né esperienza professionale. Questo è semplicemente inaccettabile per chi si occupa dell’assistenza agli alunni con disabilità.

2. Assenza totale di trasparenza: Non sono stati definiti i criteri di selezione né le modalità di valutazione delle domande, lasciando aperto ogni sospetto di arbitrarietà nel processo.

3. Riproposta di bandi annullati: Gli stessi bandi, già annullati nel maggio 2024 dal Segretario comunale per problematiche analoghe, sono stati riproposti senza correzioni, mentre il Comune oggi è privo di Segretario comunale, aumentando il rischio di ulteriori irregolarità.

4. Esclusione dell’Ambito Sociale Territoriale: l’Ats di Termoli, l’ente competente per i servizi socio-educativi, non è stato consultato, mettendo a rischio la qualità e la conformità del servizio.

5. Possibile discriminazione territoriale: L’eventuale vincolo di residenza nel Comune di Montecilfone è una violazione dei diritti di accesso al pubblico impiego, con il rischio di escludere candidati validi da altre aree.

“Questi bandi non sono solo inadatti, sono illegittimi - hanno affermato i consiglieri di minoranza - chiediamo l’annullamento immediato e la riformulazione dei bandi con criteri oggettivi e trasparenti. Non tollereremo che vengano messi in discussione i diritti degli alunni con disabilità, e che venga lasciato spazio a gestioni superficiali e inefficaci. Invitiamo anche i cittadini a riflettere con serietà e ad agire. La trasparenza e l’efficienza devono essere al primo posto, non solo nelle parole ma nei fatti. I diritti dei cittadini tutti e in particolare dei più fragili e la trasparenza dell’azione amministrativa devono essere una priorità per questa comunità, e noi non faremo passi indietro fino a quando non avremo garanzie concrete».