Al traguardo la formazione delle nuove Guardie zoofile

TERMOLI. Al traguardo la formazione delle nuove Guardie ambientali.

Il corso "Diventa una Guardia Zoofila" organizzato da G.a.d'it Odv di Termoli, in collaborazione con l'associazione Guardie Ambientali di Campobasso giunge al termine con la sua terza giornata, dedicata alla conoscenza normativa di questa importante figura: la guardia zoofila, le sue funzioni e doveri.

Presso il comando della Polizia Locale di Campobasso, sotto la guida esperta del Comandante Luigi Vella e del commissario in quiescenza Mario Oriente, i nuovi volontari e le Guardie Zoofile in aggiornamento, hanno potuto approfondire aspetti giuridici e operativi, proseguendo e approfondendo concetti e normative già esplicate dall'esperta nazionale in materia ambientale e protezione animali, l’avvocato Morena Suaria.

L'auspicio é una sempre maggiore partecipazione a queste occasioni di formazione. Una preparazione approfondita e la collaborazione con le istituzioni, grazie all'intervento degli esperti che affiancano di buon grado i volontari e abbracciano i valori difesi, é l'obiettivo che la Odv G.a.d'it si pone fin dalla sua fondazione.

Perché la protezione dell'ambiente e degli animali é una vera vocazione ed é una materia delicata che non può prescindere dalla conoscenza.

Galleria fotografica