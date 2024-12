Sanità: emendamento "Salva Molise" atteso alla Camera, fondi per 90 milioni di euro in 2 anni

CAMPOBASSO. Difficoltà di bilancio, quelle della Regione Molise, che ha dovuto rimettere mano ai rendiconti di diverse annualità, subendo l'impasse nell'azione amministrativa.

Per questo, sfruttando il canale della cosiddetta filiera istituzionale, sarebbe in ballo un emendamento del Governo alla Manovra 2025 che permetterebbe di restituire ossigeno alle finanze molisane, attraverso cui ridurre di 90 milioni in due anni il deficit sanitario.

Prendiamo l'indiscrezione col beneficio d'inventario, poiché se ne parla anche in maggioranza, ma se ne attende il deposito, con l'obiettivo di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione Europea; emendamento alla commissione Bilancio della Camera, quello atteso, dunque capace di rimettere i conti sui giusti binari.