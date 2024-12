Jacopo, Salvatore e Carlo "accendono" la nostalgia di Termoli da una terrazza romana

Jacopo Manuele, Salvatore Marci e Carlo Martella

TERMOLI. Quando si dice termolesità, quella sensazione che ti pervade, nell’assenza di panorami a cui sei legato, a simboli e icone della tua infanzia, lo struscio per il corso, passeggiate sul lungomare, l’affaccio di piazza Sant’Antonio o sul muraglione del borgo antico. Insomma, scenari suggestivi, come i vicoli del paese vecchio, come a rejecell. Chissà a cosa pensano tre studenti fuori sede, che studiano nella prestigiosa università “La Sapienza”, tra i campus più grandi d’Europa, ricordando quel microcosmo così particolare, tra Castello Svevo e Cattedrale.

Così, in un momento di nostalgia prenatalizia, per Jacopo Manuele, Salvatore Marci e Carlo Martella, si accende la voglia di Termoli, nel senso più “luccicante” del termine, le luminarie natalizie, che spiccano dal terrazzo di uno stabile nel quartiere di Centocelle, che hanno affittato per frequentare l’ateneo capitolino.

«Vogliamo condividere queste luminarie di Natale che abbiamo allestito a Roma (per nostalgia della nostra Termoli». Jacopo ha 22 anni e studia Scienze politiche, dopo il diploma all’istituto Majorana; Salvatore è un suo coetaneo, dopo la maturità al liceo scientifico Alfano e ha già una laurea triennale in Economia e Management. Carlo ha 23 anni,, stessa laurea triennale, ma proviene dal Majorana.

«La nostalgia per la propria città è sempre forte , soprattutto quando ci si trova lontani dai luoghi che portano con sé ricordi, legami e identità. Quello che ci consola adesso è la prossimità delle festività natalizie, che ci permetteranno di ritornare a Termoli ed hanno il potere di riportare tutto al cuore: le luci, gli odori familiari, le tradizioni, e soprattutto la possibilità di riunirsi con le persone care e con tutta la comunità termolese. Termoli sarà sempre lì ad aspettarci e noi non vediamo l’ora di ritrovare la bellezza della nostra città e viverne appieno il suo calore».

Ai tre ragazzi il saluto e l'auspicio a tornare in città per trascorrere coi loro cari le festività natalizie e i nostri auguri: viva Termoli.