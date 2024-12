C'è chi tratta la pineta del Lido come discarica, rimossi 550 chili di rifiuti

CAMPOMARINO. Ricordate il grande incendio alla pineta di Campomarino? Era il primo agosto 2021. Oltre al patrimonio forestale, a bruciare è stata una grande quantità di rifiuti, perché l'inciviltà non rispetta nemmeno i luoghi di pregio e "vincolati".

L'evidenza di questo atteggiamento davvero selvaggio da parte di persone deprecabili è data dal "raccolto" che a ogni pulizia ambientale viene fatto dai volontari, come nell'azione compiuta ieri, a Campomarino lido, organizzata dal referente locale di Plastic Free, Giuliano Quacquaruccio.

Tolti dall' ambiente circa 550 kg di plastica, arredi e ingombranti, persino imbottiture di divani.

Presenti anche Agnese Catalano, referente provinciale di Chieti, e Floriana Catalano, referente di San Salvo. Straordinaria la provenienza di volontari venuti da San Severo, Torremaggiore, Benevento, Campobasso, Vasto, San Salvo e Campomarino, naturalmente.

«Grazie al vicesindaco Michele D'Egidio sempre presente in queste pulizie e ringrazio di cuore il sindaco Enzo Norante, l'assessore all'ambiente Romeo Sabatini e il consigliere Francesco Colitti per essere intervenuti a brindare con Plastic free per gli auguri di Natale. Ancora un grazie alla ditta Cantoro che ci sostiene sempre in questo lavoro, così come a Luigi De Matteis, del gruppo Facebook Campomarino lido».

