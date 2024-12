“Il diritto di migrare”: focus sul sistema dell'accoglienza

TERMOLI. Si terrà mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 16 il convegno dal titolo “Il diritto di migrare”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Faced Ets in collaborazione con Mai Più Sole – Non una di meno Aps e con il Circolo del Cinema Tempi Moderni Aps è sostenuta da parte del Centro Servizi per il Volontariato del Molise.

L’incontro mira a fornire un inquadramento corretto del fenomeno delle migrazioni contemporanee, con un focus sulle principali normative in materia di diritto dell’immigrazione in Europa e in Italia, con approfondimenti sui sistemi di accoglienza, sull’arcipelago hotspot e sui centri per il rimpatrio. Nel contempo si propone di fornire a chi opera con le persone migranti strumenti utili di intervento.

Interverranno al convegno: Chiara Pagano, ricercatrice dell’Università di Graz; Sabrina Del Pozzo, segretaria CGIL Molise; Claudio Di Pietro, avvocato di Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione; Luisa Marinucci, attivista di Mediterranea; Marco Daffra, regista.

Dopo il convegno seguirà un momento di convivialità con aperitivo sociale di autofinanziamento in favore di Mediterranea. Poi, a partire dalle 19.30, si terrà la proiezione del documentario “Un mare di porti lontani” (Italia, 2024) di Marco Daffra, che sarà presente per un dialogo con gli spettatori.

Il convegno si inserisce all’interno del ciclo di incontri della scuola popolare promossi da Faced Ets con La città Invisibile, uno spazio permanente di formazione e autoformazione che riprenderà a partire dal gennaio 2025.