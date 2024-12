Festività di fine anno in sicurezza, i consigli per evitare pericoli e rischi

TERMOLI. Dopo l'excursus sull'intelligenza artificiale, la rubrica curata da Aldo Ciccone, in tema di sicurezza e prevenzione, affronta i temi di fine anno tipici, quelli con cui si mette in guardia dai pericoli delle festività

In questa “pillola” parleremo di “Auguri per un Natale e fine anno in sicurezza”:

Questa cinquantesima “pillola “ non poteva capitare in un periodo migliore, di festa e di luci. Oltre a quanto già detto negli articoli delle festività natalizie dell’anno scorso (ecco i collegamenti per poterli rileggere) Addobbi e luci di Natale; Capodanno e botti in sicurezza; aggiungiamo qualcosa di attuale. Quest'anno l'attività di produzione, deposito e traffico di fuochi pirotecnici illegali, fanno sapere i Carabinieri di Napoli, è iniziata prima rispetto al passato e di pari passo anche i sequestri. "Si tratta di ordigni pericolosissimi messi spesso nelle mani di giovanissimi. Persone inesperte e inconsapevoli che nascondono in cantine o in abitazioni del materiale potenzialmente letale. Un traffico di esplosivi pirotecnici che non si ferma ai confini partenopei ma che grazie al web si spinge in tutta Italia fino ad arrivare all'estero con spedizioni in tutto il mondo". "I fuochi sequestrati dai Carabinieri, viene ancora spiegato, con il prezioso contributo del nucleo artificieri, veri esperti del settore, si presentano sempre in ambienti dove la polvere da sparo aleggia nell'aria e anche un cellulare che si surriscalda può innescare la deflagrazione. Delle vere e proprie bombe tenute alle intemperie e spesso esposte all'umidità che tende a renderle ancor più pericolose".

Dopo la “bomba Maradona” e quelle dedicate a Osama bin Laden e Kim Jong-un, per il Capodanno 2024, a far paura è la “bomba Sinner”, un ordigno illegale molto pericoloso, capace di fare danni enormi quando esplode. I Carabinieri di Napoli l’hanno scovata tra centinaia di altri ordigni e petardi individuandola dal colore arancione, come i capelli del campione altoatesino. Come non citare l’immane tragedia avvenuta il 18 Novembre, ad Ercolano, nell’esplosione di una fabbrica illegale di fuochi d’artificio dove sono morti un 18enne e due gemelle di 26 anni, tutti e tre al loro primo giorno di lavoro. Dalle indagini pare che la casa fosse stata adibita a deposito e fabbrica abusiva di fuochi d'artificio. Tre giovanissime vite spezzate.

Da tenere presente che i botti e fuochi d’artificio spaventano molto tutti gli animali. Cani e gatti che vivono negli appartamenti delle città, sentendo forti boati accusano malori oppure scappano. L'uso di petardi e botti è pericoloso per la sicurezza sia degli uomini che per quella degli animali.

La Guardia di Finanza , per un "Natale sicuro", ha effettuato numerosi sequestri, in tutta Italia, di addobbi natalizi, oggettistica per allestire i tradizionali presepi, nonché numerosi giocattoli per bambini, potenzialmente lesivi per la salute dei consumatori in quanto esposti alla vendita in assenza dei contenuti minimi delle informazioni prescritte dal Codice del Consumo in materia di sicurezza .

La Polizia di Stato, in occasione delle festività natalizie, ha predisposto e rafforzato i servizi di controllo del territorio nei centri cittadini interessando strade e luoghi dello shopping, i centri commerciali, i luoghi di maggiore afflusso e aggregazione ed i mercatini natalizi, attraverso la predisposizione di posti di controllo e pattugliamenti appiedati.

I consigli per trascorrere le festività natalizie in sicurezza e serenità non sono mai troppi, non bisogna “abbassare la guardia” perché presi dalla frenesia degli acquisti , dalle feste , dai preparativi.

Tanti auguri di buone festività a tutti Voi che seguite TermoliOnline ed alle vostre famiglie, così come all’editore, direttore e collaboratori della testata giornalistica, appuntamento alla prima “pillola” del 2025.

------------------------------------------------------------

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).

