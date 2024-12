Molise: alta percentuale di case vuote e qualità della vita tra le peggiori in Italia

MOLISE. In Molise, il 44,6% delle abitazioni risulta non occupato. È quanto emerge dal terzo Rapporto Federproprietà-Censis, presentato recentemente a Roma.

Secondo il report, questo dato trova in parte spiegazione nella presenza di seconde case, utilizzate dai proprietari per vacanze di durata variabile. Tuttavia, la quota di abitazioni vuote rimane significativa anche in altre regioni italiane. Come si legge nel rapporto, “i proprietari di case non occupate non avvertono attualmente l’attrattività del mercato della locazione tradizionale”. Al contrario, il mercato delle locazioni turistiche, considerato più redditizio e sicuro, potrebbe guadagnare terreno in futuro, sottraendo ulteriori abitazioni alla domanda di case in affitto di tipo tradizionale, che fatica oggi a trovare risposte adeguate.

Parallelamente, le province molisane continuano a registrare risultati poco incoraggianti nella classifica annuale della qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore. Campobasso si posiziona all’80° posto su 107 province, perdendo quattro posizioni rispetto all’anno precedente, mentre Isernia scivola al 95° posto, con un calo di 13 posizioni.

A Campobasso, il miglior risultato è legato alla percentuale di famiglie raggiunte dalla rete Gigabit, ma il dato peggiore riguarda l’emigrazione ospedaliera, che colloca la provincia al 106° posto. Per Isernia, invece, si registra un buon risultato per il trend delle presenze turistiche, mentre si posiziona ultima (107° posto) per la disponibilità di servizi comunali interamente online, evidenziando un grave ritardo nella digitalizzazione.

Questi numeri confermano una situazione complessa per il Molise, che deve affrontare sfide significative sia sul fronte abitativo che in termini di qualità della vita