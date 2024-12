Il "Gal Molise Mare" costiero promuove le politiche di mobilità sostenibile

TERMOLI. Oggi, presso l'Istituto Alberghiero di Termoli, si è svolto un workshop finanziato attraverso il programma IPA South Adriatic, focalizzato sulla promozione della mobilità sostenibile. L'evento è stato organizzato dal Gal Molise Costiero, con la partecipazione di importanti partner come Confindustria Lecce ed il gruppo Envio (AL).

L'incontro ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e cittadini sui temi della mobilità ecologica, esplorando soluzioni innovative e pratiche per ridurre l'impatto ambientale nel territorio adriatico. Grazie alla cooperazione tra enti pubblici e privati, l'iniziativa ha rappresentato un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile per le comunità locali.

La giornata ha visto molteplici interventi generando un profilo perfetto di applicazione circolare della filiera di interessati relativo alla modalità di attivazione ed avvicinamento al progetto posto in essere.

La conferenza, ospitata in Italia, ha esposto i benefici ottenuti attraverso l'analisi delle nuove tendenze relative alla riduzione delle emissioni di CO2 in Italia. L'evoluzione del sistema energetico verso livelli di consumo sempre più elevati comporta necessariamente l'adozione di strategie di pianificazione volte a limitare le emissioni climalteranti. Per tali ragioni il tema diventa molto importante.

All’interno dei lavori del workshop di Termoli, condivisi nuovi modelli di mobilità sostenibile ed ecosostenibile per specifici ambiti Sociali e Ambientali, tenendo conto dei contesti di riferimento transfrontalieri.

Allo stesso tempo, verrà esposto l'impatto e il ruolo degli Open Data nella definizione di nuovi modelli di sostenibilità. Ciò amplierà il concetto di mobilità sostenibile.

Tra i partecipanti, l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele, il direttore del Ga Molise Mare costiero, Cloridano Bellocchio, i consiglieri Agostino De Fenza e Maurizio Santilli.

Galleria fotografica