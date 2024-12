«Il servizio civile gioca un ruolo fondamentale nell'offrire supporto alle persone in difficoltà»

TERMOLI. Ancora alla ribalta le ragazze del servizio civile della Casa dei Diritti delle persone, che ieri hanno celebrato "La Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale".

Mariagrazia Lanzone, operatrice volontaria, sottolinea «l'importante occasione per riflettere sul valore del volontariato giovanile e per riconoscere l'impegno che tanti ragazzi e ragazze, dai 18 ai 28 anni, mettono a disposizione della collettività. Il Servizio Civile Universale è una straordinaria opportunità che consente ai giovani di contribuire attivamente al bene comune, sviluppando competenze personali e professionali mentre affrontano e risolvono problemi concreti della società.

Casa dei Diritti e il Servizio Civile Universale: progetti che fanno la differenza

Tra le tante realtà che accolgono i giovani del Servizio Civile Universale, l'associazione "Casa dei Diritti" di Termoli, gioca un ruolo fondamentale nell'offrire supporto alle persone in difficoltà. Ogni anno, i volontari partecipano a progetti di grande impatto sociale, come il "Pronto Intervento Sociale" e "L'azzardo non è un gioco", iniziative che si occupano di situazioni urgenti e di sensibilizzazione sui temi del gioco d'azzardo patologico.

Il Pronto Intervento Sociale: un aiuto tempestivo per chi è in difficoltà

Il P.I.S. "Pronto Intervento Sociale" è un servizio essenziale che risponde prontamente a situazioni di emergenza sociale, nell’Ambito sociale di Larino, come difficoltà abitative, problemi familiari, situazioni di povertà e altre forme di vulnerabilità. I giovani volontari, impegnati in questo progetto, rispondono al numero verde 800.661.501, offrendo informazioni e supporto alle persone in difficoltà. Grazie alla loro formazione e preparazione, i ragazzi del Servizio Civile sono in grado di indirizzare chi ha bisogno verso le risorse giuste del territorio, contribuendo a garantire una risposta rapida e adeguata alle emergenze sociali.

"L'azzardo non è un gioco": sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo patologico

Un altro progetto fondamentale che coinvolge i giovani è "L'azzardo non è un gioco", un'iniziativa dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione riguardo ai pericoli del gioco d'azzardo patologico, sotto il profilo psicologico ed economico. In un periodo in cui il gioco d'azzardo sta diventando sempre più diffuso, questo progetto ha l'obiettivo di informare la comunità sui rischi legati alla dipendenza e sulle sue gravi ripercussioni sociali, economiche e psicologiche. I volontari, attivamente impegnati nelle attività di sensibilizzazione, sono supportati da una rete di professionisti, tra cui psicologi, avvocati, che offrono assistenza mirata, a seconda del caso specifico. In particolare, viene fornito aiuto nella gestione delle pratiche legate al sovraindebitamento, aiutando le persone a superare le difficoltà economiche derivanti dalla dipendenza dal gioco.

Un'esperienza che arricchisce tutti

Il Servizio Civile Universale rappresenta un'opportunità unica per i giovani che scelgono di mettersi al servizio della collettività, offrendo un contributo concreto e imparando al contempo valori importanti come la solidarietà, l’empatia e la responsabilità sociale. I progetti della "Casa dei Diritti" permettono ai ragazzi di acquisire competenze professionali in ambito sociale, di affrontare situazioni reali e di entrare in contatto con le problematiche di chi vive momenti di difficoltà.

Inoltre, i volontari sono spesso il primo punto di contatto per le persone in difficoltà. Il numero verde 800661501, attivo per il "Pronto Intervento Sociale" e per la Ludopatia, è un canale diretto per chiunque necessiti di aiuto o di informazioni su vari temi legati al sociale. I volontari, con il loro impegno, diventano quindi un elemento fondamentale per il benessere della comunità, offrendo supporto e orientamento in modo tempestivo e professionale.

In conclusione, la Giornata del Servizio Civile Universale ci invita a riconoscere il valore del volontariato giovanile e a celebrare l'impegno di tanti ragazzi che, attraverso esperienze come quelle offerte dalla "Casa dei Diritti", stanno costruendo una società più solidale e consapevole. Lavorando insieme, con passione e determinazione, i volontari sono in grado di fare la differenza, sia nella vita di chi ricevono aiuto, sia nella loro crescita personale e professionale. La Giornata del Servizio Civile è, quindi, un'occasione per ringraziare questi giovani per il loro impegno e per incoraggiarli a continuare su questo cammino di solidarietà e cambiamento».