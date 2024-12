«Tutti gli schermi disattivati e nessuno a cui chiedere», ancora disagi alla stazione di Termoli

Stazione senza schermi funzionanti a Termoli

TERMOLI. Lo chiamiamo effetto domino, per così dire. Quando si comincia a dare evidenza a un problema, se ne aggiungono altri.

È accaduto anche alla stazione di Termoli, di cui abbiamo trattato nella serata di ieri, a causa dei frequenti disagi sulle rampe di accesso ai binari, che soffrono e non poco il maltempo.

Ma non ci sono solo le scale interdette.

Nella serata di ieri, un genitore si è recato in stazione a prendere il figlio in arrivo col treno e il sistema dei monitor era completamente in tilt, nessuno schermo funzionante, con utenti e viaggiatori "al buio", che non potevano sapere lì se e quando i convogli arrivassero o partissero, quale ritardo avessero.

Uno dei nostri lettori più solerti, ci ha anche inviato un video per documentare questo, oltretutto, non sapendo in stazione nemmeno a chi chiedere le informazioni, poiché sguarnita del personale a quell'ora.

L'unico appiglio era quello di drizzare le orecchie per ascoltare con attenzione l'altoparlante.