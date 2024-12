Museo della Civiltà frentana, nuovi passi verso il traguardo

LARINO. Nella scorsa settimana, alcuni componenti del Comitato Cicero Pro-Larino, sono stati ricevuti dal dottor Enrico Rinaldi nella sua veste di Direttore Musei Molise. Alcuni sindaci ed amministratori del Basso Molise hanno inteso accompagnarli, raccogliendo l'invito del sindaco di Larino Puchetti che punta sull'istituzione di un museo nella città di Larino per dare nuova linfa economica all'intero territorio attraverso percorsi turistici inclusivi.

Al prestigioso interlocutore è stato illustrato brevemente come i Frentani, che già coniavano monete proprie, alleandosi con Roma permisero ai romani di conquistare il territorio della Apulia.

Roma trovando una fiorente civiltà, assegna a Larino il titolo di Municipium dotando la città di una certa autonomia rispetto al potere centrale. Si è parlato degli avvenimenti storici che hanno interessato il Municipium e della sua posizione centrale rispetto al territorio.

Al Direttore si è quindi spiegato che i numerosi reperti archeologici, oggi conservati nei magazzini della soprintendenza e ritrovati in tutto il territorio Basso Molisano, hanno permesso di ricucire la storia di un popolo Ellenistico, Illirico, Frentano, Dauno e Romano, ancora sconosciuto ai più.

Si è quindi chiesto di colmare lo sbilanciamento di offerta Museale, rispetto al Centro e Alto Molise approvando e programmando l'apertura di un Museo Archeologico della Civiltà Frentana nella città di Larino.

Sono quindi state mostrate alcune foto dei reperti rinvenuti nelle aree Frentane, quelle dei ruderi sopravvissuti allo scempio urbanistico e le piantine dell'edificio di ben 3.000 MT 2, già ristrutturato e messo a disposizione dell'amministrazione comunale a scopi museali, con delibera n. 48 del 18/11/24

Il Direttore Rinaldi ha mostrato un vivo interesse per gli argomenti e per il nostro patrimonio archeologico, ed ha raccolto l'invito del Comitato a visitare la città e l'edificio individuato per ospitare il futuro Museo.

Successivamente i componenti del comitato insieme ai rappresentanti dei comuni limitrofi, seppur senza appuntamento, sono stati ricevuti dal Soprintendente del Molise Dora Catalano. La dottoressa Catalano ha informato la delegazione sullo stato dei lavori che stanno interessando Villa Zappone, oltre che illustrare la futura destinazione della Villa, destinata ad ospitare allestimenti museali con gli arredi originali e, mostre a tema nei piani seminterrato e sottotetto, oggi cantieri. Il Comitato, salutando cordialmente la dottoressa Catalano gli ha esteso l'invito di recarsi presso la nostra città insieme al direttore Rinaldi ed all'assessore Iorio, già precedentemente invitato.

Si comunica inoltre che il presidente del consiglio del Comune di Larino ha convocato un tavolo tecnico per meglio portare avanti le iniziative e le azioni utili alla causa.