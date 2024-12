«Mettiti in gioco con noi», Vigili del fuoco volontari cercasi sul territorio

TERMOLI. Aperte le adesioni all'associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

Dalla presidente, Mariangela Sforza: «Vuoi diventare un Volontario? Tantissimi sono i motivi per fare volontariato, noi ne abbiamo individuati alcuni per te:

1. Fare volontariato permette di mettere alla prova sul campo i propri talenti, e di apprendere nuove competenze;

2. Per aiutare la tua comunità;

3. Non c’è modo più facile e interessante di farsi nuovi amici che operare per un’associazione di volontariato. Si partecipa inoltre ad attività interessanti, si mettono in circolo le idee, si fanno nuove esperienze, si esce di casa;

4. Per fare parte di una squadra;

5. Per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze regionali, nazionali ed internazionali.

La nostra Associazione (i volontari operano nel territorio di Termoli e Campomarino, così come in tutta la provincia di Campobasso, e su richiesta anche per servizi o emergenze in provincia di Isernia, regioni limitrofe o in casi di grandi emergenze anche sul territorio nazionale), è attiva tutto l’anno con molteplici attività. Ognuno di noi collabora in base alle proprie esperienze, capacità, disponibilità. Richiediamo solo buona volontà e spirito di squadra!

Tante sono le attività che puoi svolgere all’interno dell’associazione in base alle tue capacità come ad esempio:

Protezione Civile -Antincendio III Livello - Antincendio Boschivo - Taglio e messa in sicurezza di alberi pericolanti - Ricerca a persona in superfice e sotto macerie - Segreteria - Magazziniere-Comunicazione- Meccanico-Operatori Safety- Autista (patente B e C) e molte altre ancora. Contattaci senza impegno. Fisseremo un colloquio conoscitivo in cui ti illustreremo tutte le nostre attività. Oppure consulta il nostro sito, scarica il Modulo di Iscrizione, compilalo e mandacelo. Ti aspettiamo! Mettiti in gioco e scopri qual è la tua strada all'interno dell'associazione».