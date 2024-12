Sanità: in arrivo 11 nuovi medici anestesisti e rianimatori

TERMOLI. In arrivo nei reparti di Anestesia e Rianimazione degli ospedali molisani 11 nuovi medici. L'arrivo di queste figure specialistiche nei reparti di Anestesia e Rianimazione rappresenta un'importante risposta alle carenze di personale sanitario negli ospedali molisani. L'Asrem, al termine del concorso per titoli ed esami, ha selezionato 11 specializzandi su 17 presenti tra i 53 candidati ammessi.

Questi medici verranno assunti con contratti a tempo determinato che, una volta completato il percorso di specializzazione, si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato. Tale iniziativa è fondamentale per rafforzare un settore, come quello degli anestesisti e rianimatori, cruciale per garantire la continuità dei servizi nelle strutture ospedaliere regionali.

Un passo significativo per la sanità molisana, che da tempo affronta criticità legate alla carenza di medici specializzati, soprattutto in reparti essenziali come Anestesia e Rianimazione.