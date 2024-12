Debiti post-sisma: stangata di 183mila euro per il comune di Guglionesi

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi si trova ad affrontare una situazione finanziaria critica, a seguito di un atto di pignoramento emesso dal Tribunale di Larino. All'ente è stato notificato, il 10 ottobre 2024, un pignoramento per un importo complessivo di 468.357,66 euro, derivante da contributi previdenziali non versati all'Inps a seguito del terremoto del 2002. Il debito, che era stato sospeso inizialmente, è stato oggetto di numerosi atti ufficiali e sentenze, con il Comune che non ha rispettato gli obblighi di pagamento per diversi anni.

La situazione risale a un contenzioso legale che ha avuto inizio nel 2011, quando l'Inps ha emesso un decreto ingiuntivo. Dopo una serie di sentenze sfavorevoli per il Comune, tra cui quelle del 2012 e del 2015, la Corte d'Appello ha confermato l'obbligo di saldare il debito. Tuttavia, a causa di una mancata comunicazione al Comune, la questione è rimasta irrisolta fino al 2018, quando l'Inps ha diffidato nuovamente l'ente a regolarizzare la sua posizione.

Nonostante i versamenti parziali effettuati nel corso degli anni, l'importo originario di 749.619,35 euro è stato ridotto a circa 273.522,59 euro, al netto delle sanzioni e delle spese legali. Tuttavia, a causa della gestione discutibile della vicenda da parte delle precedenti amministrazioni, il Comune dovrà ora affrontare il pagamento di 183.050,25 euro per interessi e sanzioni legate al ritardo nei pagamenti, oltre a 4.000 euro per le spese legali.

In un periodo di difficoltà economica, il Comune di Guglionesi si trova a dover far fronte a un pesante onere finanziario che grava sulla comunità, proprio durante il periodo natalizio. La situazione evidenzia le criticità legate alla gestione amministrativa passata e alle sue ripercussioni sulla stabilità economica dell'ente locale.