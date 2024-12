Rinforzi alla Polizia locale: assunti tre nuovi agenti

TERMOLI. Un sondaggio in corso di pubblicazione riguarda la Polizia municipale di Termoli, come abbiamo già evidenziato, con risultati inequivocabili, promosso per conoscere l'opinione dei cittadini sul ruolo e sulle priorità, in particolare riguardo alla gestione del traffico e delle infrazioni.

Ebbene, a dati attuali, il 56,10% chiede di adottare il pugno duro contro chi trasgredisce alle norme del Codice della strada.

Per fare questo, però, occorre avere più unità in circolazione.

L’amministrazione comunale di Termoli ha deciso l’assunzione di 4 agenti di Polizia locale, attingendo alla idoneità della precedente graduatoria, che portò al concorsone da 1.200 candidati e all’assunzione dei primi 10.

Tuttavia, nonostante le procedure adottate, dei 4 candidati, solo due hanno confermato l’interesse e poi ne è stato individuato un terzo, con uno scorrimento ulteriore.

Rinforzi strutturali al comando di piazza Olimpia che sono in servizio da ieri, lunedì 16 dicembre per i primi due e il terzo dal 20 dicembre.

Resterà da inquadrare il quarto dipendente per assolvere alle linee di indirizzo sul fabbisogno di personale approvate nella delibera di Giunta del 22 novembre scorso.

Provvedimento che dispose anche l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato attraverso l’istituto della mobilità presso altri Enti; di un istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato attraverso scorrimento di graduatoria di altri Enti; l’avvio delle procedure previste, mediante concorso pubblico bandito, per un ulteriore funzionario amministrativo e il concorso pubblico per 1 funzionario ufficio Tributi. Infine, la progressione per un funzionario contabile e 2 istruttori amministrativi.