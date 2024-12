“Natale in inclusione”: percorsi di integrazione vissuti cogliendo l'atmosfera di festa

TERMOLI. "Inclusione": quante volte udiamo o leggiamo questo termine, spesso viene utilizzato anche in modo improprio o troppo superficialmente.

L'inclusione è dare concretezza all'integrazione sociale, far tornare persone ad avere una dignità piena, non dimenticando la necessità del calore umano.

Sicuramente è stata declinata incarnandone la vera essenza nel progetto “Natale in inclusione”, l’iniziativa del Progetto Sai del comune di Termoli, gestito dalla cooperativa Medihospes.

Il progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Termoli, gestito dalla Cooperativa Medihospes continua a distinguersi per il suo impegno nella promozione dell’inclusione sociale e culturale. In occasione delle festività natalizie, ieri sera, c'è stato l'evento speciale dedicato ai bambini, dalle 17.30 presso la sede del progetto in via Polonia 16.

“Natale in inclusione” ha inteso celebrare il Natale attraverso momenti di gioia, condivisione e partecipazione, in linea con i valori fondanti del Progetto: accoglienza, solidarietà e comunità, ruotando intorno alla suggestiva casa di Babbo Natale, un luogo magico dove i bambini hanno vissuto un’esperienza unica, grazie alla presenza di un Babbo Natale speciale come Giammarco Cistriani, assolutamente spontanea e gratuita.

I bimbi hanno ricevuto i regali richiesti nelle letterine che hanno già consegnato prima dell’evento. I doni sono stati selezionati con cura, rispecchiando i desideri espressi dai bambini nelle loro lettere.

Hanno scattato la foto ricordo con Babbo Natale, portando con sé un momento di felicità che renderà speciale il loro Natale, potendo gustare una merenda e trascorrendo un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione.

Infine, l'attesa accensione dell’albero di Natale, un momento simbolico che ha rappresentato l’avvio ufficiale delle festività, unendo tutti i partecipanti in un clima di gioia e speranza.

“Natale in inclusione” non è stata soltanto una festa, ma tappa importante nel percorso di integrazione e dialogo interculturale promosso dal Progetto Sai. Tra i principali obiettivi dell’iniziativa c'erano, infatti, promuovere l’inclusione sociale: offrire ai bambini, indipendentemente dalla loro provenienza, l’opportunità di partecipare a un evento che li ha fatti sentire parte di una comunità accogliente; favorire il dialogo e la coesione, utilizzando un’occasione festiva per creare legami tra i beneficiari del Progetto e la comunità, valorizzando le differenze culturali come risorsa; sottolineando il valore della condivisione: trasmettendo il messaggio che il Natale è un momento per dare e ricevere, rafforzando il senso di solidarietà tra le persone.

Con “Natale in inclusione” il Progetto Sai, gestito dalla Cooperativa Medihospes, ha confermato il suo impegno nel costruire percorsi di integrazione attraverso azioni concrete e significative. In una cornice di festa, colta opportunità per dimostrare come l’accoglienza possa trasformarsi in una vera e propria esperienza di comunità.

Galleria fotografica