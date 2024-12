Al via l'orario invernale di Trenitalia, le novità sulle tratte molisane

TERMOLI. Prolungamento dei collegamenti Intercity e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo Fs), partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità.

Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

LE NOVITA’ IN MOLISE

FRECCIAROSSA

Confermata l’offerta Frecciarossa con 10 coppie di treni al giorno sulla direttrice Adriatica.

In particolare, circolano tre coppie di treni Frecciarossa Milano – Lecce, una coppia Torino–Lecce, due coppie Venezia-Lecce, una coppia Milano-Taranto, 3 coppie Milano-Bari, tutti con fermata a Termoli.

INTERCITY E INTERCITY NOTTE

Confermata l’offerta di Intercity e Intercity Notte con 14 coppie di treni al giorno sulla direttrice Adriatica a cui si aggiungono due treni nel weekend.

Sulla linea Adriatica circolano tre coppie di treni Intercity Milano – Bari/Lecce, una coppia Bolzano – Bari/Lecce, una coppia Bologna - Lecce, tutti con fermata a Termoli. Il sabato circola anche l’Intercity Milano - Lecce e la domenica il Lecce – Milano. Di notte circolano una coppia di treni ICN Milano - Lecce e una coppia Torino - Lecce.

REGIONALE MOLISE

Sul fronte del Regionale è stato da poco iniziato il rinnovo integrale della flotta composta da treni elettrici moderni che porterà quella molisana a diventare la più giovane d'Italia. L’offerta nel dettaglio:

dal lunedì al venerdì, 20 treni e 25 bus al giorno, per circa 3600 viaggiatori che quotidianamente si spostano con Regionale

309 punti vendita con 11 risorse (più 113 in Service) impiegate per una customer satisfaction che, nel 2024, fa registrare, rispetto all’anno precedente, un incremento medio del 4,3%.