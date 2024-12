Isole Tremiti, sarà "sistemata" la strada che va dal porto all'abitato di San Domino

ISOLE TREMITI. Dalla Riserva Marina Isole Tremiti l'annuncio ufficiale dato da Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia.

Un tassello importante quello messo a segno dal sindaco Lisci e dall'amministrazione comunale in vista della prossima stagione estiva.

«Dopo due decenni senza interventi significativi, approviamo un progetto di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 150.000 euro, per la viabilità delle Isole Tremiti.

È inaccettabile che, per ben vent’anni, le Tremiti siano rimaste al margine degli interventi pubblici, trascurate e dimenticate.

Ed è per questo che abbiamo proceduto qualche giorno fa alla sottoscrizione di una convenzione tra la Provincia di Foggia e il Comune delle Isole Tremiti per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale 140, da tempo trascurata.

Non possiamo più tollerare l’iniquità geografica che ha penalizzato questo angolo prezioso della nostra provincia.

Grazie alla determinazione del sindaco delle Isole Tremiti e l’impegno dell’Ente Provincia, attivatosi a seguito del mio personale sopralluogo effettuato questa estate, possiamo raggiungere risultati significativi e apportare cambiamenti tangibili.

La bellezza di queste isole, il loro potenziale turistico e la qualità della vita dei loro residenti meritano attenzione e interventi concreti».