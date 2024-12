Ruolo del veterinario Asrem, confronto col Sivemp al Vietri

LARINO. Il ruolo del veterinario pubblico nella gestione delle non conformità (Reg. Ue 2017/625 e normativa correlata) al centro di una sessione di lavoro aperta a contributi diversi, nella mattinata di venerdì scorso, alla sala conferenze dell’ospedale Vietri di Larino. Un simposio organizzato dalla sigla Sivemp Molise, Sindacato Italiano Veterinari Medicina pubblica.

Intervenuti come relatori il dirigente medico veterinario Viviana Di Vito, su “Definizioni e gestione delle non conformità secondo la normativa vigenti”, i veterinari Asrem Vincenzo Di Chiro e Pasquale Santilli, sulle “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali "D. lgvo 134/2022 art 15 azioni in caso di non conformità». Casi studio affidati ai veterinari Giuseppe Vassalotti e Michele Di Mario. Quindi, parola alla procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, che ha trattato «L’attività di polizia giudiziaria nell’ambito delle competenze medico veterinarie Il ruolo del veterinario pubblico nella gestione delle non conformità (Reg. Ue 2017/625 e normativa correlata)». Presente anche il comandante del nucleo regionale dei Carabinieri del Nas, il luogotenente Mario Di Vito.

Nel corso della giornata formativa Ecm, evidenziato come i medici veterinari pubblici, insieme a medici igienisti e tecnici della prevenzione, sono inseriti all’interno del Dipartimento di Prevenzione delle Asl. Il loro ruolo principale è quello di vigilare affinché gli operatori di tutte le filiere agroalimentari rispettino le regole al fine di garantire la sicurezza alimentare, la salute ed il benessere degli animali. Essi vengono definiti dalle normative del settore “controllori ufficiali”, quindi i controlli che essi eseguono presso allevamenti, stabilimenti di trasformazione, esercizi di vendita, ristoranti ecc. sono “Controlli ufficiali” che possono avere due esiti finali: conformi o non conformi (riscontro di (situazioni difformi a quello che prevede la normativa) che potrebbero creare un rischio per salute dei consumatori e/o degli animali. L’oggetto di questa giornata formativa è stato quello di fare un focus sulle azioni da intraprendere in caso di riscontro di non conformità.

Si è discusso su che cosa fare (es. bloccare merci e movimentazioni di animali, chiudere stabilimenti, sanzioni, sequestri ecc.), e come fare. Nel caso si riscontro di particolari comportamenti che sfociano nel penale, vi è l’obbligo di segnalare il tutto alla Procura della Repubblica. Per questo motivo gli organizzatori hanno invitato il procuratore della Repubblica di Larino Antonelli, che con una brillante ed interessante lezione ha illustrato tra l’altro quali regole i controllori devono seguire al fine evitare che tutto il loro lavoro possa essere inficiato dal non rispetto delle norme procedurali stesse. Il Sivemp Molise oltre ad essere impegnato in tante battaglie sindacali (difesa di una sanità pubblica, equa, universale, solidale, integrata e professionale, migliori condizioni di lavoro, numero di personale congruo per effettuare i propri compiti istituzionali in modo efficiente, strumenti e risorse per valorizzare il lavoro dei dipendenti) da sempre organizza giornate di formazione aperte anche ai non iscritti.

La giornata di ieri ha avuto una grande partecipazione anche da parte di medici igienisti e tecnici della prevenzione. Organizzazione a cura di medici veterinari Antonio Marzoli (Membro segreteria Sivemp), responsabile scientifico del Corso; Enrico Santoriello (segretario regionale Sivemp) e Vincenzo Di Chiro (segretario aziendale Sivemp).