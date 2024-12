«Senza Consigli comunali da quattro mesi, manca il confronto democratico»

MONTELONGO. «Niente Consiglio comunale da quattro mesi, manca il confronto democratico. L’amministrazione è assonnata e dormiente». Duro il capo d’accusa politico lanciato, ancora una volta, a Montelongo, dal gruppo di opposizione “Insieme per migliorare Montelongo”, che evidenzia come il sindaco non convochi l’assise civica da oltre un quadrimestre. «L’ultimo consiglio comunale si è tenuto a luglio con o.d.g. specifico sull’organizzazione del Palio delle Contrade. Dopo quasi tre anni dall’inizio della consiliatura possiamo affermare che il periodo di “rodaggio” amministrativo si è concluso: ora bisognerebbe lavorare seriamente atteso che in quasi mezzo mandato è stata posta in essere solo ordinaria amministrazione!!!

Come gruppo di opposizione abbiamo informato il Prefetto di Campobasso che, nonostante la nostra richiesta di convocazione del Consiglio comunale da noi avanzata il 4 novembre scorso ad oggi il Consiglio non è stato convocato, nonostante siano ampiamente trascorsi i 20 giorni previsti dal regolamento comunale e dall’ art.39, comma 2, TUEL.

La richiesta di convocazione del Consiglio è stata avanzata perché sono numerose le interrogazioni e le interpellanze da noi fatte che non hanno ricevuto risposta e, soprattutto, perché sono necessarie delucidazioni su come l’amministrazione comunale ha speso la somma di € 45.230,81 per il Palio delle Contrade, considerato che tanti nostri concittadini nutrono dubbi sulla corretta organizzazione della manifestazione del 16 agosto, finanziata in gran parte dalla Regione Molise: ad esempio, perché non sono stati previsti i premi per i partecipanti in base al piazzamento? Perché non c’è stata competizione?

L’insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione comunale aumenta! Sarebbe opportuno che la maggioranza smettesse di crogiolarsi nella sua tracotanza, restando indifferente a critiche e sollecitazioni e iniziasse a risolvere le tante problematiche presenti nella nostra comunità come la mancata riscossione dei tributi, l’indisponibilità di loculi cimiteriali, l’impraticabilità della nuova strada boschetto (nonostante sia stata completata da circa due anni ormai), i regolamenti comunali ormai datati (sono stati adottati nel lontano 1992), la riorganizzazione degli uffici interni, ormai non più procrastinabile, data la necessità di assumere un dipendente a tempo pieno, la mancata volontà di utilizzare i moduli abitativi (le cosiddette casette di legno realizzate ai tempi del terremoto). Riguardo a queste, infatti, il gruppo di minoranza aveva proposto un emendamento, con il parere positivo della Protezione Civile, sul loro utilizzo da parte di una famiglia in difficoltà con il doppio vantaggio di ottenere un progetto di rigenerazione urbana e di far rimanere in paese una famiglia. Inutile dire che nel Consiglio comunale da noi richiesto per discutere di tale emendamento, la maggioranza ha espresso voto contrario.

Parere contrario è stato espresso anche su un nostro o.d.g. inerente al bar locale, unico punto di ritrovo del paese, tendente ad incentivarne la permanenza in loco attraverso la concessione, in comodato d’uso gratuito, degli spazi antistanti il locale, nonché di valutare la possibilità di erogare un contributo economico per contenere e supportarne le spese per le utenze e per gli affitti, onde evitarne la chiusura: nel nostro piccolo centro il bar svolge un ruolo sociale importante, fondamentale nella vita di tutti noi, come abbiamo potuto constatare lo scorso inverno quando la chiusura del bar ha coinciso con la fine della vita sociale di tutta la comunità. Esso è un posto di informazione, di promozione e di aggregazione sociale. E’ vitale conservarne l’esistenza.

Senza trascurare la preoccupazione e la paura che hanno suscitato in tutta la popolazione i tentativi di furto di questi ultimi tempi. Noi riteniamo che, per avere garanzia di proteggere in maniera efficace e continuativa la popolazione, occorra predisporre misure minime di sicurezza, ad esempio con un piano straordinario di controllo del territorio, installando sistemi di videosorveglianza al fine di prevenire tali reati.

Purtroppo, per espletare il nostro ruolo, siamo costretti a chiedere supporto e garanzie al Prefetto!

A Montelongo solo un consigliere della maggioranza risiede in paese: tutti gli altri sono domiciliati fuori dal comune per motivi di lavoro! Di conseguenza, come è avvenuto sino ad ora, il Sindaco è costretto a convocare quei pochi consigli comunali durante le ferie di agosto o nelle festività di Natale e Pasqua! L’anno scorso il Consiglio comunale è stato convocato, in prima riunione, la Vigilia di Natale ed in seconda convocazione il giorno di Natale. Sarà così anche quest’anno?

Più volte abbiamo rimarcato che queste assenze si ripercuotono negativamente sull’amministrazione comunale. Non si può amministrare efficacemente un Comune quando anche l’esecutivo, Sindaco e Giunta, sono domiciliati fuori dalla comunità. Non può un sindaco che è tutore e gestore degli interessi del suo comune amministrare correttamente quando la sua presenza è a singhiozzo oppure limitata ai fine settimana».