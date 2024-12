Venerdì lavori urgenti di Enel su Palata e Acquaviva Collecroce

BASSO MOLISE. A seguito dell’importante guasto avvenuto lo scorso 14 dicembre, proseguono i lavori di efficientamento della rete elettrica di media tensione.

Al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico, E-Distribuzione ha programmato per venerdì prossimo 20 dicembre interventi tecnici che rendono necessario interrompere la fornitura del servizio elettrico in alcune contrade nei comuni di Acquaviva Collecroce e di Palata dalle ore 9 alle ore 16.

Nelle strade interessate sono stati affissi volantini con tutti i riferimenti.

La società raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.