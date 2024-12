Dissesto idrogeologico: quattro i progetti sul territorio

TERMOLI. Amministrazione comunale al lavoro per integrare con gli studi geologici quattro candidature di progetti importanti che sono finanziati dallo Stato per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

In questa fase, si rende necessario effettuare un controllo sulle diverse fonti di finanziamento, trasmettendo la documentazione tecnica.

I progetti riguardano messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di adeguamento e rifacimento infrastrutture pubbliche interferenti (1.250.000 euro), messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di rialzo degli argini e risagomatura argini (3.500.000 euro); messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico sul costone Rio Vivo, direzione Sud da incrocio con via Rio Torto (1.480.000) e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico costone lungomare Nord (1.965.000 euro).

Relazioni che andranno a integrare i profili progettuali di interventi che dovranno risolvere questioni che ripropongono problematiche, oppure mostrano criticità.