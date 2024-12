Unione per San Martino in pressing su tanti argomenti nel prossimo Consiglio

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Le nostre “interpellanze” e la nostra mozione presentate per il Consiglio comunale del 20 dicembre». Sono le iniziative presentate dal gruppo consiliare "Unione per San Martino".

«Difendere la nostra autonomia scolastica affinché il futuro dei nostri giovani non venga sacrificato sull’altare dei tagli di bilancio. Non è accettabile la sospensione del Centro Socio Educativo. Si creano disagi agli utenti e alle loro famiglie che si vedono privare di un servizio essenziale. Sospendere il servizio Cse significa peggiorare la qualità della vita di persone fragili e delle loro famiglie!

E’ necessario installare telecamere di videosorveglianza che coprano il nostro paese per assicurare maggiore protezione e sicurezza ai cittadini e ai beni.

In occasione di cospicui contributi da parte dell’amministrazione comunale verso l’associazione Prosmip e che la stessa è presieduta dal consigliere di maggioranza Angelo Minieri, riteniamo inopportuno il doppio incarico.

Noi riteniamo che è giunto il momento di intitolare uno spazio pubblico alle vittime del Covid per una memoria condivisa e da tramandare alle generazioni future. Sarebbe anche un’occasione per “salutare” e celebrare la perdita di nostri concittadini che per motivi a noi noti di sicurezza non e’ stato permesso di fare».