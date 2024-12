Il nuovo parcheggio "Carlo Alberto Dalla Chiesa", la visione sul futuro di sosta e viabilità

TERMOLI. Sono 140 i posti auto che vengono inaugurati oggi nel parcheggio "Carlo Alberto Dalla Chiesa", accanto alla chiesa del Crocifisso, che permetterà di "sfogare" il bisogno di stalli nella nostra città.

Primo importante intervento di una strategia che a regime potrebbe vedere istituita la cosiddetta "Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica" (Zpru) con "Zone di Regolamentazione della Sosta" (Zsr).

In merito accendemmo i riflettori sullo studio del nuovo Piano del traffico urbano, nell'estate scorsa.

Programmazione che vedrebbe l’area urbana delimitata da via Martiri della Resistenza, via Maratona, via Magellano, via Cristoforo Colombo e da via Corsica fino alla rotatoria di Rio Vivo.

Nell'obiettivo, l’istituzione della Zpru consentirebbe un ottimale pianificazione della sosta consentendo di organizzarne la localizzazione, tariffazione e regolamentazione in funzione delle peculiari caratteristiche delle singole aree e delle scelte di mobilità che l’amministrazione vorrà perseguire.

Per gestire efficacemente l’equilibrio tra domanda e offerta di sosta, in funzione del nuovo assetto della circolazione e dell’estensione della Ztl sul tavolo dell'amministrazione c'è l’istituzione di Zone a Sosta Regolamentata (Zsr).

La limitata capacità dell’offerta di sosta su strada e la forte domanda, in particolare nel periodo estivo, rendono necessaria nell’area centrale una regolamentazione dell’accessibilità veicolare che ne orienti la destinazione d’uso anche attraverso l’indirizzamento delle molteplici componenti di domanda in maniera diversificata, a seconda della tipologia di utenti (residenti e non residenti) e della durata della sosta.

Le Zsr sarebbero suddivise in settori, garantendo ai residenti il diritto di sostare gratuitamente sugli stalli a pagamento solo nel settore di pertinenza, al fine di incentivare per gli spostamenti brevi la diversificazione della scelta modale degli utenti a favore della mobilità attiva.