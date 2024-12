Rifacimento del manto stradale, Contucci: "Un grande lavoro di squadra"

MONTENERO DI BISACCIA. “Programmazione, sinergia, lavoro di squadra. Un impegno che parte da lontano e che oggi vede il compimento del suo iter nel rifacimento dell’asfalto su alcune strade importanti del nostro paese: Via Madonna di Bisaccia, Via Filippo Massangioli e Via Don Luigi Sturzo – Incrocio Via A. Gramsci”. Queste le prime dichiarazioni del sindaco Simona Contucci all’avvio dei lavori, questa mattina, per il rifacimento del manto stradale su alcune strade del paese.

“Grazie alla nostra consigliera provinciale Fiorenza Del Borrello – prosegue Contucci – abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 100.000,00 Euro per sistemare alcuni tratti di strade che presentavano difficoltà significative. Si tratta di un risultato importante, ma non ci fermeremo qui: nella prossima primavera programmeremo ulteriori interventi di manutenzione, per garantire una rete stradale sempre più efficiente. Naturalmente, tra oggi e domani, potrebbero verificarsi piccoli disagi, ma sono certa che la comunità saprà comprenderne il valore in termini di benefici futuri.

Colgo l’occasione per informare che, sempre nella giornata di oggi, sono in corso i lavori che permetteranno a breve di staccarci parzialmente e finalmente dalla vecchia condotta idrica che attraversava la zona dei calanchi, fonte di numerosi problemi per il nostro paese; presto avrò modo di fornire ulteriori dettagli sulla nuova conduttura, che rappresenterà una soluzione importante per l'approvvigionamento idrico della nostra comunità.

Informo infine che sono ripresi dopo il maltempo e saranno conclusi a breve gli interventi programmati al campetto Belvedere.

Lavorare per la propria comunità significa essere attenti alle esigenze del territorio, trovare le soluzioni, programmare gli interventi e saper attendere con pazienza i tempi della Pubblica Amministrazione, coscienti di aver fatto tutto il possibile per migliorare la vivibilità dei luoghi e la qualità della vita di tutti”.