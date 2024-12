Fumo, alcol e sport, il ritratto della salute in Molise

MOLISE. Secondo l'indagine "Aspetti della vita quotidiana" dell'Istat, che ha analizzato le abitudini e gli stili di vita degli italiani nel 2023, emergono alcuni interessanti dati sulla popolazione del Molise.

In particolare, il fumo tra gli over 11 anni riguarda il 10% della popolazione molisana, un valore significativamente inferiore rispetto alla media nazionale che si attesta al 18,7%.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, la situazione appare variegata: il 50% dei molisani intervistati dichiara di bere in maniera moderata, mentre il 18% adotta comportamenti di consumo a rischio. Il 9% evidenzia un consumo eccedentario, mentre l'11% si riconosce nel fenomeno del "Binge drinking", un consumo eccessivo e rapido di alcolici.

Sul fronte della salute, l'indagine rivela anche i dati sul peso corporeo: il 3,2% degli adulti è sottopeso, il 45,5% ha un peso normale, mentre il 36,4% è in sovrappeso e il 14,9% risulta obeso.

Infine, l’attività fisica in Molise mostra una partecipazione abbastanza bassa: il 23,5% della popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo, mentre il 29,2% si dedica solo saltuariamente a qualche attività fisica. Purtroppo, il 40,2% degli intervistati non svolge alcuna attività fisica.

Un quadro che sollecita riflessioni sulle abitudini quotidiane dei molisani e sulla necessità di promuovere stili di vita più salutari, in linea con le linee guida nazionali.