Termoli "Città Jacovittiana", il progetto parteciperà alla Bit di Milano 2025

TERMOLI. Il Comune di Termoli parteciperà alla Bit di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio 2025.

Borsa Internazionale del Turismo universalmente riconosciuta come la più importante fiera turistica fra quelle che si svolgono sul territorio italiano; la Bit costituisce uno dei più rilevanti e storici appuntamenti fieristici dedicati al turismo, che dal 1980 attira a Milano operatori turistici, portatori di interesse, viaggiatori provenienti da tutto il mondo organizzata in modo da avere una giornata aperta al pubblico e due giornate riservate ai professionisti del settore, permettendo così quel confronto e incontro tra decision maker, esperti del turismo, buyer selezionati e profilati, ma la fiera milanese offre anche momenti molto importanti di formazione, oltre un centinaio tra convegni e seminari fondamentali per acquisire le ultime notizie e tendenze relative al settore turistico.

E’ volontà dell’Amministrazione comunale partecipare alla manifestazione a supporto della Regione Molise, al fine di assicurare un futuro turistico per la Città di Termoli, con nuove azioni e con l’obiettivo di creare sempre più relazioni strategiche e mantenere viva l’attenzione di tutti i soggetti che possono contribuire a dare sempre nuovo impulso e linfa al turismo termolese, con la visione generale di un turismo sostenibile; Considerato che l’Ente, in collaborazione con l’Istituto Artistico “B. Jacovitti” propone il progetto denominato “Termoli Città Jacovittiana” da divulgare alla Bit edizione 2025, occasione ideale dove presentare i lavori svolti, le manifestazioni celebrate e le varie intitolazioni create in nome del noto fumettista per sugellare il suo collegamento con la città di Termoli.