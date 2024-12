"Salute senza frontiere": il progetto della Lilt compie 7 anni

TERMOLI. Attivo da sette anni, il progetto di Lilt risulta vincente nella promozione della prevenzione oncologica tra le comunità straniere in Italia, con risultati particolarmente positivi in tre nuovi gruppi coinvolti. La ricerca sottolinea la necessità degli Ambasciatori della salute anche per chi non conosce queste figure, fondamentali nel fare da ponte tra le comunità straniere e il sistema sanitario.

Grazie agli Ambasciatori della salute (al momento sono 20, in prevalenza donne e dieci formate in questa edizione) che rappresentano tali comunità: senegalese, ucraina, dallo Sri Lanka e filippina, Lilt punta a superare le barriere linguistiche e culturali che spesso impediscono l'accesso ai servizi sanitari in Italia, facilitando l'inclusione e il miglioramento dell'accesso alle cure.

La Lilt Campobasso è tra le 12 realtà a livello nazionale che hanno preso parte al progetto.

Per la Lilt Campobasso il dottor Mattia Scipioni e la dottoressa Pierangela Antonecchia hanno seguito il percorso e promosso il modello di educazione alla salute basato sulla health literacy, che indica le abilità cognitive e sociali che motivano gli individui e li rendono promotori di salute, all’interno delle comunità locali di stranieri. Il progetto che ha compreso ricerca, formazione per figure sanitarie con Ecm in webinar, incontri di sensibilizzazione rivolti a cittadini stranieri si è concluso sul territorio con gli incontri svolti dagli operati Lilt Campobasso al Sai e al Cpia di Termoli.

La Lilt di Campobasso ha, inoltre, portato la propria testimonianza all'evento conclusivo del progetto della Lilt di Milano, Salute senza Frontiere, la scorsa settimana a Milano. Infatti il dott. Scipioni e la dottoressa Antonecchia hanno preso parte al convegno: “Salute Senza Frontiere: l’impatto della Lilt per il benessere delle comunità straniere” durante il quale sono stati presentati i risultati e l’impatto delle attività di Lilt per il benessere delle comunità straniere, svolte all’interno del programma Salute Senza Frontiere.

Galleria fotografica