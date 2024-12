Raccolta alimentare per i cani randagi

TERMOLI. Sorpresa di Natale per le associazioni animaliste, che sono state felicemente sorprese dall’iniziativa che Francesco, titolare del punto vendita Verì ha comunicato loro, ha indetto una raccolta alimentare dedicata agli animali, facendo felici i tanti pancini randagi da sfamare.

«Chiediamo a gran voce di aiutarci, i randagi sono davvero tanti, colonie feline ovunque e cani randagi in ogni dove, vi aspettiamo numerosi tutti i giorni al punto vendita Verì nei consueti orari di apertura grazie per la collaborazione e in attesa del Natale vi salutiamo con una frase di Victor Hugo: fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un’anima.

Buon Natale e buone feste».