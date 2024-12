Onorificenza al merito della Repubblica a Giuseppe Pesce, «Campomarino è fiera di te»

CAMPOMARINO. L'amministrazione comunale di Campomarino rende merito e omaggio all'onorificenza ricevuta da un suo cittadino virtuoso e anche nostro amico, Giuseppe Pesce.

Il sindaco, Vincenzo Norante, così descrive i momenti vissuti in prefettura: «Ieri pomeriggio ho avuto l’onore di partecipare presso i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo di Campobasso, alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. È stato un momento di grande emozione e orgoglio per tutta la nostra comunità, in particolare per la premiazione del nostro concittadino Giuseppe Pesce, insignito di questa prestigiosa onorificenza.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutta Campomarino, esprimo le più sentite congratulazioni a Giuseppe per il suo impegno e il contributo che ha saputo offrire alla società, diventando un esempio per tutti noi.

Questo riconoscimento testimonia il valore di chi, con dedizione e sacrificio, lavora ogni giorno per il bene comune, rappresentando al meglio i valori che contraddistinguono la nostra comunità. Campomarino è fiera di te, Giuseppe!»