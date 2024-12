Quartieri a emissioni zero: Termoli aderisci al progetto europeo "Regencity"

TERMOLI. Accolta dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessorato ai Lavori pubblici, la richiesta di partecipazione pervenuta al Comune di Termoli in qualità di partner nell’ambito del progetto europeo “ReGenCity– Co-Creating Sustainable, Resilient, and Accessible Urban Districts”.

Il progetto ReGenCity nasce dalla volontà di rispondere al bando europeo “Horizon Europe- Digital solutions to foster participative design, planning and management of buildings, neighbourhoods and urban districts (Built4People Partnership)”, che promuove soluzioni innovative per la progettazione partecipativa e la gestione dei quartieri urbani; la partecipazione a tale progetto offre l’opportunità al territorio comunale per promuovere soluzioni innovative e sostenibili, potendo sperimentare tecnologie digitali avanzate per la progettazione partecipativa dei quartieri e, al contempo, contribuire alla rigenerazione urbana con particolare attenzione alla sostenibilità energetica e all’inclusività;

in particolare, ReGenCity si focalizza su: progettazione partecipativa di quartieri a zero emissioni, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili; utilizzo di strumenti digitali avanzati, come la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e i digital twin, per ottimizzare l'uso dell'energia e migliorare il benessere; affrontare la povertà energetica attraverso strategie inclusive di ristrutturazione; promuovere la resilienza climatica negli edifici e nei quartieri ristrutturati utilizzando simulazioni predittive.

Con l’adesione in qualità di partner del progetto “ReGenCity” si avrà la possibilità di essere uno dei siti dimostrativi del progetto in Italia per sperimentare queste nuove tecnologie e processi, opportunità vantaggiosa per poter beneficiare della possibilità di sviluppo all’interno del territorio comunale di soluzioni innovative e orientate alla gestione energetica e alla rigenerazione del patrimonio residenziale.

I costi relativi alle soluzioni tecnologiche previste saranno interamente coperti dai fondi europei del progetto.